Okul Öncesi Öğretmenlik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Çocukları seven, çocuklarla iletişim kurabilen kişilerin en sık tercih ettiği çalışma alanlarından biri de okul öncesi öğretmenliğidir. Bu alanı tercih eden kişiler mesleğin gerektirdiği bazı koşulları yerine getirerek okul öncesi öğretmeni olabilirler. Çocuk eğitiminin, okul hayatına başlamadan önceki çocukların eğitim hayatına hazırlanmasının önemi doğrultusunda açılan okul öncesi öğretmenliği bölümü bu doğrultuda eğitim almış eğitimciler yetiştirir.

Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü nedir?

Okul öncesi öğretmenliği ilkokul öncesi ve kreş dönemindeki çocuklara eğitim verme hedefinde olan bir meslektir. Üç ve altı yaş arası olan çocukların eğitim süreçleri okul öncesi öğretmenleri tarafından takip edilir. İlkokul çağına gelene kadar olan çocukların eğitimlerinden okul öncesi öğretmenleri sorumludur. Okul öncesi öğretmenlik bölümü de ilkokul çağı gelmeyen üç ve altı yaş arasındaki çocukları eğiten okul öncesi öğretmenler yetiştiren bir lisans programıdır. Hem özel sektörde hem de devlete ait kurum ve kuruluşlarda çeşitli çalışma alanları sağlayan bir alandır.

Bölümde okumak isteyen kişiler temel ve alan yeterlilik testlerden gerekli puanları almaları dışında bazı özelliklere sahip olmalıdır. Çocuklar ile iyi anlaşmak ve iletişim becerisi yüksek olmak bu özelliklerin başında gelir. Bunun dışında öğrenmeye açık, ekip çalışmasına uyumlu, disiplinli kişiler bu alanda çalışmak için oldukça uygundur.

Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Dört yıl ve sekiz ara dönemden oluşan bir lisans programı olan okul öncesi öğretmenlik bölümü TYT ve AYT sınavlarından gerekli puanı alan öğrencileri kabul eden bir bölümdür. Lisans programının amacı, ilkokula başlamamış olan sıfır altı yaş grubundaki çocukların eğitimlerini üstlenen, çocukların kişisel gelişmelerinde etkin rol oynayan ve çocukları eğitim hayatına hazırlayan yetkin öğretmenler yetiştirerek onları çocuk gelişimi alanına kazandırmaktır. Türkiye’de birçok şehirde ve okulda bulunan Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü dersleri zorunlu ve seçmeli dersler olarak ikiye ayrılır. Program dahilinde verilen derslerden bazıları şunlardır:

Eğitime giriş

Çocuk sağlığı ve ilk yardım

Erken çocukluk eğitimine giriş

Eğitim felsefesi

Erken çocukluk döneminde gelişim

Bebeklik döneminde gelişim ve eğitim

Eğitim psikolojisi

Eğitim sosyolojisi

Sanat ve estetik

Kariyer planlama ve geliştirme

Beslenme ve sağlık

Bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele

İnsan hakları ve demokrasi

Türk eğitim tarihi

Türk kültüründe aile ve çocuk

Eğitimde araştırma yöntemleri

Erken çocuklukta fen eğitimi

Erken çocuklukta matematik eğitimi

Okul öncesi eğitim programları

Erken çocukluk eğitiminde drama

Öğretim teknolojileri

Öğretim ilke ve yöntemleri

Topluma hizmet uygulamaları

Erken çocuklukta sanat eğitimi

Çocuk ruh sağlığı

Eğitimde ahlak ve etik

Erken çocukluk dönem edebiyatı

Sınıf yönetimi

Anne çocuk sağlığı

Okul Öncesi Öğretmenlik mezunları ne iş yapar?

Lisans programı kapsamında eğitim alan kişiler için özel sektörde ve kamu alanında çalışma imkanları oldukça geniştir. Okul Öncesi Öğretmenlik mezunları iş imkânları doğrultusunda çalışmaya başladıkları eğitim kurumlarında bazı görevler yerine getirmekle yükümlüdürler. Bir okul öncesi öğretmeninin görev tanımları şöyledir:

Eğitim süreçlerini planlamak

Çocukların gelişim potansiyellerine ya da yaşlarına göre materyaller kullanmak

Çocukların yaşıtları ile olan iletişimlerini kontrol ve takip etmek

Çocukları keşfetmeye, öğrenmeye ve araştırmaya sevk etmek

Eğitim verdikleri çocukların ev yaşamlarını ebeveynleri ile birlikte takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak

Çocuk gelişimi alanında dünya çapında gerçekleştirilen ve uygulanan yeni ve farklı yöntemleri yakından takip etmek

Çocukların almak durumunda oldukları sorumlulukları, kişisel bakım ve temizlik gibi eğitimleri vermek

Çocukların iletişimlerinin oluşmasında ve gelişmesinde yardımcı olmak

Çocukların sınıf içindeki tavır ve davranışlarını takip etmek

Okul Öncesi Öğretmenlik mezunları nerelerde çalışır?

Bu alanda eğitim almış Okul Öncesi Öğretmenlik mezunlarının kamuda iş olanakları KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmelerine ve bu sınavda aldıkları puan doğrultusunda atanmalarına bağlıdır. Kamu alanında bir devlet kurumunda ya da kuruluşunda çalışma imkânı bulan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren devlet okullarında çalışabilirler.

Okul Öncesi Öğretmenlik mezunlarının özel sektörde iş olanakları doğrultusunda çalışabilecekleri iş yerleri de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan iş yerleridir. Kreşler, anaokulları, çocuk kulüpleri, gündüz bakımevleri okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olan kişilerin çalışabileceği yerlerdir. Bölümü başarıyla bitiren kişiler tercihleri doğrultusunda kariyerlerini akademik olarak da sürdürebilirler. Eğitim aldıkları okulda ya da başka bir okulda eğitimlerini devam ettirerek akademik kariyer yapabilirler.