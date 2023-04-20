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Okul Öncesi Öğretmenlik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

03.04.2023 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek seçerken dikkate alınması gereken bazı noktalar vardır. Bunların başında seçilen mesleğin iyi bir gelir sağlaması, seçecek olan kişinin yetenekleri, ilgi alanları gelir. Örnek olarak okul öncesi öğretmenlik alanında eğitim almak isteyen ve kariyerini bu alanda oluşturmak isteyen kişilerin çocuklarla iletişiminin iyi olması ve çocuklarla vakit geçirmekten mutlu olması oldukça önemlidir. Peki, Okul Öncesi Öğretmenlik mezunlarının iş olanakları nelerdir?

Okul Öncesi Öğretmenlik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Çocukları seven, çocuklarla iletişim kurabilen kişilerin en sık tercih ettiği çalışma alanlarından biri de okul öncesi öğretmenliğidir. Bu alanı tercih eden kişiler mesleğin gerektirdiği bazı koşulları yerine getirerek okul öncesi öğretmeni olabilirler. Çocuk eğitiminin, okul hayatına başlamadan önceki çocukların eğitim hayatına hazırlanmasının önemi doğrultusunda açılan okul öncesi öğretmenliği bölümü bu doğrultuda eğitim almış eğitimciler yetiştirir.

Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü nedir?

Okul öncesi öğretmenliği ilkokul öncesi ve kreş dönemindeki çocuklara eğitim verme hedefinde olan bir meslektir. Üç ve altı yaş arası olan çocukların eğitim süreçleri okul öncesi öğretmenleri tarafından takip edilir. İlkokul çağına gelene kadar olan çocukların eğitimlerinden okul öncesi öğretmenleri sorumludur. Okul öncesi öğretmenlik bölümü de ilkokul çağı gelmeyen üç ve altı yaş arasındaki çocukları eğiten okul öncesi öğretmenler yetiştiren bir lisans programıdır. Hem özel sektörde hem de devlete ait kurum ve kuruluşlarda çeşitli çalışma alanları sağlayan bir alandır.

Bölümde okumak isteyen kişiler temel ve alan yeterlilik testlerden gerekli puanları almaları dışında bazı özelliklere sahip olmalıdır. Çocuklar ile iyi anlaşmak ve iletişim becerisi yüksek olmak bu özelliklerin başında gelir. Bunun dışında öğrenmeye açık, ekip çalışmasına uyumlu, disiplinli kişiler bu alanda çalışmak için oldukça uygundur.

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Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Dört yıl ve sekiz ara dönemden oluşan bir lisans programı olan okul öncesi öğretmenlik bölümü TYT ve AYT sınavlarından gerekli puanı alan öğrencileri kabul eden bir bölümdür. Lisans programının amacı, ilkokula başlamamış olan sıfır altı yaş grubundaki çocukların eğitimlerini üstlenen, çocukların kişisel gelişmelerinde etkin rol oynayan ve çocukları eğitim hayatına hazırlayan yetkin öğretmenler yetiştirerek onları çocuk gelişimi alanına kazandırmaktır. Türkiye’de birçok şehirde ve okulda bulunan Okul Öncesi Öğretmenlik bölümü dersleri zorunlu ve seçmeli dersler olarak ikiye ayrılır. Program dahilinde verilen derslerden bazıları şunlardır:

  • Eğitime giriş
  • Çocuk sağlığı ve ilk yardım
  • Erken çocukluk eğitimine giriş
  • Eğitim felsefesi
  • Erken çocukluk döneminde gelişim
  • Bebeklik döneminde gelişim ve eğitim
  • Eğitim psikolojisi
  • Eğitim sosyolojisi
  • Sanat ve estetik
  • Kariyer planlama ve geliştirme
  • Beslenme ve sağlık
  • Bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele
  • İnsan hakları ve demokrasi
  • Türk eğitim tarihi
  • Türk kültüründe aile ve çocuk
  • Eğitimde araştırma yöntemleri
  • Erken çocuklukta fen eğitimi
  • Erken çocuklukta matematik eğitimi
  • Okul öncesi eğitim programları
  • Erken çocukluk eğitiminde drama
  • Öğretim teknolojileri
  • Öğretim ilke ve yöntemleri
  • Topluma hizmet uygulamaları
  • Erken çocuklukta sanat eğitimi
  • Çocuk ruh sağlığı
  • Eğitimde ahlak ve etik
  • Erken çocukluk dönem edebiyatı
  • Sınıf yönetimi
  • Anne çocuk sağlığı
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Okul Öncesi Öğretmenlik mezunları ne iş yapar?

Lisans programı kapsamında eğitim alan kişiler için özel sektörde ve kamu alanında çalışma imkanları oldukça geniştir. Okul Öncesi Öğretmenlik mezunları iş imkânları doğrultusunda çalışmaya başladıkları eğitim kurumlarında bazı görevler yerine getirmekle yükümlüdürler. Bir okul öncesi öğretmeninin görev tanımları şöyledir:

  • Eğitim süreçlerini planlamak
  • Çocukların gelişim potansiyellerine ya da yaşlarına göre materyaller kullanmak
  • Çocukların yaşıtları ile olan iletişimlerini kontrol ve takip etmek
  • Çocukları keşfetmeye, öğrenmeye ve araştırmaya sevk etmek
  • Eğitim verdikleri çocukların ev yaşamlarını ebeveynleri ile birlikte takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak
  • Çocuk gelişimi alanında dünya çapında gerçekleştirilen ve uygulanan yeni ve farklı yöntemleri yakından takip etmek
  • Çocukların almak durumunda oldukları sorumlulukları, kişisel bakım ve temizlik gibi eğitimleri vermek
  • Çocukların iletişimlerinin oluşmasında ve gelişmesinde yardımcı olmak
  • Çocukların sınıf içindeki tavır ve davranışlarını takip etmek
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Okul Öncesi Öğretmenlik mezunları nerelerde çalışır?

Bu alanda eğitim almış Okul Öncesi Öğretmenlik mezunlarının kamuda iş olanakları KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmelerine ve bu sınavda aldıkları puan doğrultusunda atanmalarına bağlıdır. Kamu alanında bir devlet kurumunda ya da kuruluşunda çalışma imkânı bulan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren devlet okullarında çalışabilirler.

Okul Öncesi Öğretmenlik mezunlarının özel sektörde iş olanakları doğrultusunda çalışabilecekleri iş yerleri de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan iş yerleridir. Kreşler, anaokulları, çocuk kulüpleri, gündüz bakımevleri okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olan kişilerin çalışabileceği yerlerdir. Bölümü başarıyla bitiren kişiler tercihleri doğrultusunda kariyerlerini akademik olarak da sürdürebilirler. Eğitim aldıkları okulda ya da başka bir okulda eğitimlerini devam ettirerek akademik kariyer yapabilirler.

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