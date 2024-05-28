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  4. Maliye'nin tasarruf tedbirleri ünlüleri de vurdu! Konserler iptal oluyor

Maliye'nin tasarruf tedbirleri ünlüleri de vurdu! Konserler iptal oluyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 15:59
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Geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini kamuoyuna duyurmuştu. Bakan Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri ünlü şarkıcıları da vurdu. Festivaller bir bir iptal ediliyor...

Maliye'nin tasarruf tedbirleri ünlüleri de vurdu! Konserler iptal oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi geçtiğimiz haftalarda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

bakan şimşek

Birçok alanda tasarrufa gidilen şu dönemde ünlü isimler de tasarruf tedbirlerinden payını aldı. SnobMagazin'in özel haberine göre; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirleri ünlü isimleri de vurdu.

hadiseeee

BELEDİYELERDEN FESTİVAL KARARI

Yaz aylarında Türkiye'nin birçok şehrinde ve ilçesinde yapılacak olan festivaller iptal olmaya başladı. Belediyeler de tasarruf tedbirlerine uyarak, sanatçıların sahne alacağı festivalleri yapmamaya karar verdi.

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Maliye Mehmet Şimşek
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