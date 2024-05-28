Maliye'nin tasarruf tedbirleri ünlüleri de vurdu! Konserler iptal oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi geçtiğimiz haftalarda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

Birçok alanda tasarrufa gidilen şu dönemde ünlü isimler de tasarruf tedbirlerinden payını aldı. SnobMagazin'in özel haberine göre; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirleri ünlü isimleri de vurdu.

BELEDİYELERDEN FESTİVAL KARARI

Yaz aylarında Türkiye'nin birçok şehrinde ve ilçesinde yapılacak olan festivaller iptal olmaya başladı. Belediyeler de tasarruf tedbirlerine uyarak, sanatçıların sahne alacağı festivalleri yapmamaya karar verdi.