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Maliyet nasıl yazılır? Maliyet mi mağliyet mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
30.07.2024 16:57
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Türkçemiz, geniş kelime hazinesiyle dikkat çeken bir dildir ve bu zenginlik bazı kelimelerin yanlış yazılmasına yol açabilir. Yazım hatalarının başlıca nedenlerinden biri, kelimelerin okunduğu gibi yazılmasıdır. Birçok kelimenin yazılışı, telaffuzu ile uyumlu olmayabilir. Ayrıca, aceleyle yazma veya hızla hareket etme gibi durumlar da imla hatalarına neden olabilir. Bu bağlamda, sıklıkla yanlış yazılan kelimelerden biri "maliyet"tir. Peki, maliyet nasıl yazılır?

Maliyet nasıl yazılır? Maliyet mi mağliyet mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Maliyet terimi, Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelimedir ve Arapça'daki “māliyyet” kelimesinden türetilmiştir. Türkçe, zengin bir yabancı kökenli kelime hazinesine sahip olup, bu durum bazı kelimelerin yazımında hatalara yol açabilmektedir. Özellikle, yabancı kökenli kelimelerin doğru yazımı büyük önem taşır. Bu doğrultuda, Türk Dil Kurumu'nun güncel ve güvenilir Türkçe sözlük sitesinden yararlanmak, kelimelerin doğru yazımını öğrenmek ve uygulamak açısından en etkili yöntemdir.

Maliyet nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarımızda ve yazılı iletişimde sıkça karşılaştığımız birçok kelime vardır. Bunlar arasında bazıları ilk kez duyduğumuz, bazıları ise sürekli karşılaştığımız kelimelerdir. Maliyet kelimesi de dilimizde yaygın olarak kullanılan terimler arasındadır. Ancak, bu kelimenin doğru yazımı konusunda birçok kişi kafa karışıklığı yaşamaktadır ve bu durum, imla hatalarına yol açabilmektedir. Bu kafa karışıklığı sözcüğün maliyet mi mağliyet mi şeklinde yazılması gerektiğinde yaşanır.

Kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak,hem yazım hem de telaffuz açısından büyük önem taşır. Ayrıca, kelimelerin anlamlarını tam olarak kavrayarak kullanmak da gereklidir. Bu konuda en güncel ve doğru bilgileri elde edebilmek için, Türk Dil Kurumunun çevrim içi sözlük arama ve sorgulama hizmeti sunan web sayfası ideal bir kaynaktır. Maliyet yazımı TDK kaynaklarına göre “maliyet” şeklinde olmalıdır. TDK’nın onayladığı yazım biçimi haricindeki tüm ifadeler hatalı olarak kabul edilir.

Maliyet doğru yazılışı

Etkili ve anlaşılır bir iletişim için doğru telaffuz ve yazım kurallarına uygunluk esastır. Günümüzde kitap okuma alışkanlıklarının azalması ve sosyal medyada sıkça kullanılan kısaltmalar, yazım hatalarının yaygınlaşmasına yol açmıştır. Ancak, özellikle öğrenciler, resmi yazılar kaleme alan kişiler, dilekçe hazırlayanlar ve imla kurallarına dikkat etmek zorunda olan profesyoneller için bu kurallar büyük önem taşır.

Örneğin, "maliyet" kelimesi bazen yanlışlıkla "mağliyet" olarak yazılabilmektedir. Dil bilgisi konusundaki belirsizlikleri gidermek ve doğru yazım konusunda bilgi edinmek için en güvenilir başvuru kaynağı Türk Dil Kurumudur. Buna göre maliyet TDK tarafından onaylanmış kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

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sözlük maliyet nasıl yazılır tdk
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