Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, , iş olanakları nelerdir? Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, nano ölçekli olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında nanoteknoloji ve nanomalzemelere daha çok vurgu yapan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan ileri malzemelerin geliştirilmesini ve tasarlanmasını amaçlayan bu bölüm bir bilim dalı olduğundan dolayı iş olanakları da oldukça geniş bir alanı kapsar.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü nedir?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, nano ölçekte olan mühendislik uygulaması olarak karşımıza çıkar. Bu bölüm adını, metrenin milyarda birine eşit bir ölçü birimi olan nanometreden alır. Bu bölümde nanoteknolojinin saf bilim yönlerinden daha çok mühendisliği ön plana çıkar. Nanoteknoloji Mühendisleri bilimin en küçük olan ve en şaşırtıcı olan parçalarında çalışan kişilerdir. Hücresel düzeyde olan şeyleri depolamak yani değiştirmekten, yeni küçük elektronik parçaları üretmeye kadar olan her süreçte nanoteknoloji mühendisleri bulunur. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünü tercih etmek isteyen kişilerin ayrıntılara dikkatli, işleri de daha iyi bir hâle getirmek için güçlü bir sayısal zekâya sahip olmaları gerekir.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünün en temel amacı ileri teknoloji malzeme geliştirme alanında ve üretim alanında çalışacak olan uzman kişiler yetiştirmektir. Ayrıca hem üretim teknolojilerine hem de nanoteknolojinin gelişimine de katkı sağlamak olarak bilinir. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği üniversitelerde 4 yıllık bir lisans eğitimi programı olarak verilir. Bu bölümü tercih etmek isteyenlerin sayısal bölümden sınava girmeleri ve sayısal puanla tercih etmeleri gerekir. Öğrenciler 4 yıllık eğitim hayatlarının ilk yıllarında nanobilim mühendisliği, ikinci yıllarında endüstriyel malzemelerin fiziksel özellikleri, üçüncü yıllarında nanoteknolojik malzeme termodinamiği ve son yıllarında da malzeme üretim laboratuvarı alanında eğitim görürler. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji bölüm dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Endüstriyel Malzemeler

Diferansiyel Denklemler

Malzemelerin Fiziksel Özellikleri

Malzeme Bilimi

Mukavemet

Mühendislik İstatiği

Ham maddeler ve Temel İşlemler

Nanomateryaller ve Karakteristik Özellikleri

Nano Elektronikler

Nanoteknolojiye Giriş

Elektromanyetik Teorisi

Bilgisayarda Biyo ve Nano Teknoloji Modelleme

Elektromanyetik Teorisi

Quantum Mekaniği

Polimer Süreçleri

Nano Optik

Pek çok dersten öğrenciler 8 yarıyıl boyunca sorumlu olurlar. Bütün dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Lisans Diploması almaya hak kazanır. Ayırca bölümü bitiren mezunlar Nano-mühendis olarak adlandırılır.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Bölümden mezun olan bir Nanoteknoloji Mühendisi bilim, sağlık, teknoloji ve çevrenin çehresini moleküler düzeyde değiştirebilecek şeyler öğrenir. Pek çok iş yapma imkânı olan bölüm mezunları, kirleticileri test eder, yiyecekleri ve ilaçları zenginleştirmek amacıyla tozlar oluşturur. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm mezunları DNA'nın en küçük parçalarını incelerler. Ayrıca vücutta yer alan proteinleri, hücreleri, ve diğer kimyasalları manipüle edebilirler. Nanoteknoloji Mühendisleri gelişmiş malzemeleri alıp bu malzemeleri yeni ve heyecan verici başka bir şeye dönüştürebilirler. Ağır olan bazı icatları daha az ağırlıkla daha iyi çalışma yöntemleri ile daha verimli bir hale getirebilirler. Bu sebeple Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü günümüzde çok başarılı alanlarda işler yapar ve önemli değerler kazanırlar. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği mezunları iş imkânları şu şekilde sıralanabilir:

Enerji üretim ve enerji dağıtım firmaları

Havalandırma firmaları

Hava sanayi ve hava ulaşım firmaları

İlaç firmaları

Bor Enstitüleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Türkiye kömüş işleri ve petrol firmaları

Maden İşletmeleri

Atom Enerjisi Araştırma Kurumu

Savunma sanayi

Beyaz eşya sektörü

Malzeme üretim tesisleri

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisleri dünyada tıp alanında da çalışabilen kişilerdir. Moleküler düzeylere kadar küçük bir ölçek ile sorunları çözebilecek ve bu sayede tıbbın yüzünü tamamıyla değiştirebilecek olan yeni araçlar geliştirme imkanları bulunur. Ayrıca nanoteknoloji mühendislerinin iş olanakları hem mühendislik hem de bilim dalı olmasından ve sektörlerin genelinin malzeme ve malzemeyle ilintili olmasında dolayı oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, savunma sektöründen sağlık sektörüne, uzay sektöründen otomotiv sektörüne, beyaz eşya sektöründen plastik sektörüne kadar birçok alanda iş bulma imkânına sahip olur.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları da mevcut olup devlet bünyesinde yer alan bazı kurum ve kuruluşlarda da çalışma imkanı bulunur. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen mühendisler Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek geçerli bir puan almalıdır. Kamuda çalışma için KPSS puanının belirleyici olmasından sonra tercih yapabilir ve ilgili birime yerleşebilirler. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler malzeme mühendisi, kalite kontrol uzmanı, planlama uzmanı ve nanoteknoloji malzeme mühendisi olabilirler. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları kamuya göre daha fazladır. Bu bölümden mezun olan kişiler şu alanlarda çalışabilirler: