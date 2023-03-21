Lojistik Yönetimi mezunları ne iş yapar, , iş olanakları nelerdir? Lojistik Yönetimi Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Uluslararası ticaretin fazlalaşması ve rekabetin dünyaya yayılması sebebiyle Lojistik Yönetimi son yıllarda önemli mesleklerden bir hâline dönüştü. Basitçe bütün firmalar üretmiş oldukları ürünleri müşteriye ulaştırmak için lojistik sektöründen faydalanırlar. Bölüm tercihleri arasında pek bilinmese de lojistik sektöründe bulunan gelişmeler oldukça artış gösteriyor. Bu kapsamda gösterilen artış sayesinde bölüme olan ilgi de orantılı olarak artıyor.

Lojistik Yönetimi Bölümü nedir?

Lojistik sektöründe müşteri ihtiyacının karşılanması için ham maddenin temin sürecinden itibaren üretim ve teslim aşamalarının etkin bir şekilde yönetilmesi için uzmanlara ihtiyaç duyulur. Verimli bir planlama, uygulama ve kontrol aşamalarında etkili rol oynayan bölüm mezunları uluslararası alanda iş bulur bir duruma gelmiştir. Lojistik Yönetimi Bölümü, lojistik alanında olan bütün işleri organize edebilecek, planlamasını yapabilecek, kontrolünde olan kişileri şirket ve proje için en verimli şekilde kullanabilecek Lojistik Yöneticilerinin yetiştirildiği bölümdür. Ülkemizde gün geçtikçe gelişen lojistik sektörüne paralel olarak taşımacılık ve lojistik konusunda uzman olan insan gücüne ihtiyaç da artar. Bu ihtiyaç doğrultusunda ise üniversiteler tarafından lisans düzeyinde eğitim veren Lojistik Yönetimi Bölümü eğitime açılmıştır.

Lojistik Yönetimi eğitim süresi kaç yıl?

Lojistik Yönetimi eğitim süresi, lisans eğitimi olduğundan dolayı 4 yıldır. Lojistik Yönetimi Bölümünde üniversiteler özellikle yabancı dil konusunda üzerinde durur ve yabancı dil eğitimine önem verir. Bu sebeple bazı üniversitelerde dersler yabancı dil olarak verilir. Bölüm ağırlık olarak yabancı dil ve matematik üzerine kurulan bir bölümdür. Bunun en büyük sebebi ise öğrencilerin iş dünyasına atılmaları durumunda yabancı dilin gerekli olmasıdır. Yine aynı zamanda planlama ve tedarik aşamalarında matematik önemli bir yere sahip olduğundan dolayı matematik de bu bölümde önemli bir rol oynar. Matematiğe ilgisi olanların tercih etmesi gereken Lojistik Yönetimi Bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

İktisada Giriş

Mikro Ekonomi

Makro Ekonomi

İşletmeye Giriş

Finansal Yönetim

İş Hukuku

Pazarlama Temel İlkeleri

Lojistik İlkeleri

İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama

Ulaşım ve Lojistikte Yasal Çevre

İşletmeye Giriş

Tedarik Zinciri Yönetimi

Akıllı Tedarik Zincir Sistemi

Yönetim Muhasebesi

Başta bu dersler olmak üzere öğrenciler 4 yıllık eğitim süreçleri boyunca pek çok dersten sorumlu olurlar. Bütün dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler Lojistik Yönetimi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Lojistik Yönetimi mezunları ne iş yapar?

Lojistik Yönetimi mezunlarına "Lojistik Yönetim Uzmanı" adı verilir. 4 yıl gerçekleşen eğitim süreçlerinde staj yapmaları da gereken öğrenciler mezun olduktan sonra ulusal ve uluslararası birçok ticaret işletmesinde iş imkânı bulabilir. İlk olarak lojistik personeli olarak görev yapan Lojistik Yönetimi mezunları ilerleyen süreçlere orta düzeyde yöneticilik kadrolarında değerlendirmeye alınır. Lojistik Yönetimi mezunları iş imkânları arasında kendi firmalarını kurma şansı da vardır. Farklı şirketlerde satın alma personele olabildikleri gibi depolama birimlerinde uzman olarak da çalışabilirler. Eğitimlerinin çoğunluğu yabancı dil üzerine olduğu için firmaların yurt dışı kadrolarında da görev alma imkânına sahip olurlar. Lojistik Yönetimi mezunları ne iş yapar sorusu için şu şekilde sıralanabilir;

Belirli tedarik zinciri tabanlı performans ölçüm sitemleri kurar ya da izler.

Acil durumlarda arzın sürekliliğini sağlayabilmek adına risk yönetim programları geliştirir.

Dahili ya da harici lojistik sistem ve süreçlere yönelik olarak iyileştirmeler planlar.

Lojistik faaliyetleri adına şirke içi prosedürler ve politika geliştirir.

Lojistik yöneticileri programcı ve planlamacıların çalışmalarını denetler.

Lojistik faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın en aza indirgenmesi için küresel, ulusal ya da bölgesel taşımacılık raporlarını gözden geçirir.

Dağıtım merkezini işleterek maliyet, doğruluk, üretkenlik ve zamanlama hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Şirketin gelişimi için yönetime otomatik sistem ve gelişmiş teknolojilerin satın alınmasını tavsiye eder.

Güvenlik kayıtları, raporlar, müşteri hizmetleri kayıtları ve süreç belgeleri gibi belgeleri muhafaza eder.

Ürünlerin ya da malzemelerin taşınmasında hem en uygun olan maliyeti hem de en verimli aracı belirlemek için kurumsal lojistiğin bütün yönlerini analiz ederler.

Lojistik Yönetimi mezunları nerelerde çalışır?

Lojistik Yönetimi Bölümünden mezun olan kişiler kendileri için pek çok farklı alanda iş imkânı bulma olasılığına sahip olurlar. Gerek yerel gerekse uluslararası şirketlerde lojistik bölümlerinde, satın alma bölümlerinde ve daha pek çok alanda çalışabilirler. Hem kara hem hava hem de deniz taşımacılığı yapan şirketlerde iş imkânı olan bölümün çalışma alanı oldukça geniştir. Lojistik yönetimi mezunlarının kamuda iş olanakları gerekli sınavları verdikleri takdirde çalışabilecekleri alanlardır. Hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı olan kuruluş ve sektörlerde iş istihdamı oranı yüksek olan bölümler arasında yer alır. Ayrıca yabancı dil konusunda kendini geliştiren öğrencilerin uluslararası şirketlerde yurt dışında da çalışma şansı vardır. Lojistik Yönetimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları şu şekilde sıralanabilir:

İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketleri

Liman İşletmeleri

Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Taşımacılık Şirketleri

Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri

Üretim ve Satış Firmaları

Dış Ticaret ve Lojistik Danışmanlık Kuruluşları

Gümrük Müşavirlikleri

Sivil Toplum Örgütleri

Üniversiteler

Pek çok alanda çalışma imkânı olan mezunların iş bulma imkânları oldukça yüksektir. Lojistik Yönetimi Bölümünde mezun olanlar yurt içi ve yurt dışı piyasası içerisinde faaliyeti olan bütün kuruluşlarda üretim, pazarlama, planlama bölümlerinde ve nakliye ve kargo firmalarında çalışabilir. Ayrıca yeterli miktarda sermayeye sahip olan bölüm mezunları kendi işlerini de kurabilir.