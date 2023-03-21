Laborant ve Veteriner Sağlık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü hem meslek yüksek okullarda hem de açık öğretimde bulunan bir ön lisans programıdır. Bu bölümde okuyacak olan öğrencilerin zorunlu olarak yapması gereken 30 günlük bir staj eğitimi de bulunur. Bu bölümü okuyacak olan öğrencilerin havyan sevgisi yüksek olmalıdır. İş bulma konusunda oldukça şanslı sayılan bölümlerden arasında yer alan Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları eğitim aldıkları derslerin birikimleri sayesinde sektöre yarar sağlamayı amaçlar. Sağlık sektörünü destekleyen bir bölüm olduğundan dolayı pek çok üniversitede bulunur.

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü nedir?

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü hayvan besleme, gıda güvenliği, klinik uygulamaları ve hayvan yetiştirme alanında veterinerlere yardımcı olacak bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Dersleri sayısal ağırlıklı olan bu bölümün sayısal derslerde başarılı olan öğrenciler için oldukça rahat bir bölüm olduğu söylenebilir. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü üniversitelerde meslek yüksek okullar ve teknik bilimler meslek yüksek okullarda okutulan bir bölüm olarak karşımıza çıkar. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alan "Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü eğitim süresi kaç yıl?" konusudur. 2 yıllık ön lisans programlı bir eğitim olan Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne girebilmek için TYT sınavından baraj puanını geçecek bir puan almak gerekir. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler bölümü okurken çiftlik ve evcil hayvanlarının sağlıkları korumayı, beslenmelerini, yetiştirilmelerinin ve hayvan ıslak çalışmalarının teknik ve teorik bilgilerinin eğitimini alırlar. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin meslekte gerektirdiği bazı özellikler bulunur. Bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Havyan sevgisi yüksek olan ve aynı zamanda biyolojiye meraklı olan kişiler

İş güvenliği konusunda hassas olan ve iş disiplini olan kişiler

İletişim yeteneği gelişmiş olan kişiler

Hijyen kuralları konudan dikkatli olan ve bu kurallara uyan kişiler

Ekip çalışması konusuna özen gösteren kişiler

Gerek kapalı gerekse açık ortamlarda çalışabilecek olan kişiler

Gerekirse köy hayatı gibi her türlü doğa ve iklim şartlarına uyumlu olabilecek kişiler

Hayvansal olan atıklardan, hayvanlardan ve kandan etkilenmeyen kişiler

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü dersleri nelerdir?

Eğitim programında gıda teknolojisi ve güvenliği dersleri bulunan bölümde temel veterinerlik ve anatomi dersleri de yer alır. 4 dönemden oluşan bölümde öğrenciler pek çok dersten sorumlu tutulurlar. Bu derslerden başarılı bir şekilde geçen öğrenciler 2 yıl sonunda diploma almaya hak kazanır. Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Temel Veteriner Genetik

Temel Labatuvar Uygulama ve Prensipleri

Hijyen ve Sanitasyon

Temel Zooteknik

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

Havyan Davranışları ve Refahı

Temel Veteriner Biyokimya

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik

Operasyon Anestezi ve Sterilizasyon

Doğum ve Suni Tohumlama

Labaratuvar Hayvanlarını Yetiştirme

Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji

Görüntüleme Teknikleri

Hayvancılık Ekonomisi

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hastalıkları

Sağım Hijyeni

Egzotik Hayvan Yetiştiriciliği

Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği

Dersler ve içerikler üniversitelere göre değişkenlik gösterse de gene anlamı itibarıyla ders içerikleri birbirine çok yakındır. Bu bölümü okuyan öğrencilerin staj zorunluluğu da bulunur. Staj yapacak olan öğrenciler 2. yarı yılda bahar döneminin sonunda tek seferde stajlarını yapabilirler. Bunların dışında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünde Almanca, İngilizce, Fransızca yabancı dil dersleri de yer alır.

Laborant ve Veteriner Sağlık mezunları ne iş yapar?

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünü okuyan ve bu bölümden mezun olan öğrenciler Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri olarak adlandırılır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Laboratuvar ve Veteriner hizmetleri alanını kapsayan araştırma laboratuvarları, hayvan yetiştirme ve besleme, veteriner sağlık hizmetleri gibi alanlarda iş yapabilir. Bunun dışından 2 yıllık ön lisans programından mezun olan öğrenciler isterlerse eğitim hayatlarına devam etme imkânına da sahiptir. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları iş imkânları arasında hayvan hastaneleri, veteriner klinikleri, ilaç firmaları, gıda kontrol merkezleri bulunur. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarında da iş imkanları oldukça geniştir. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları ne iş yapar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

Veteriner hekim kontrolünde koruyucu aşı uygulaması yapabilir

Hayvanların klinik muayenesi yapılırken hekime yardımcı olur

Hayvanlara pansuman ve bakım yapar

Herhangi bir cerrahi operasyonda veteriner hekime yardım eder

Hayvan hastalıkları ile mücadele edenlerle görev alır

Bağlı olduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolü altında hastalık taraması yapar

Hasta olan hayvanların ayrılmasını ve buna ilişkin olan bürokratik işlemleri sağlar

Hayvan ıslahında tohumlama konusunda görev yapar

Laborant ve Veteriner Sağlık mezunları nerelerde çalışır?

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma alanlarının en başında veteriner klinikleri gelir. Yine bunun dışında pek çok kurum kuruluşta da çalışma imkânları vardır. Laborant ve Veteriner Sağlık mezunlarının kamuda iş olanakları arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan pek çok sayıda kuruluşta çalışabilir. KPSS'de yeterli olan puan alındıktan sonra mezunlar kamuda çalışma imkanına sahip olur. Ayrıca Laborant ve Veteriner Sağlık mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Büyükbaş hayvan çiftlikleri, veteriner klinikleri, ilaç firmaları, hayvan hastaneleri, gıda kontrol merkezleri ve yem fabrikaları gibi birçok özel sektörde iş bulma olanağı bulunur.



