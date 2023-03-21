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Laborant ve Veteriner Sağlık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

08.03.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler seçecekleri bölümün ilgi odaklarının olmasının yanı sıra iş imkânlarını da merak ederler. Pek çok öğrenci bölüm araştırması yaparken hem iş imkânlarına hem de ilgi alanı olan bölümleri araştırır. Sınav sonucunu aldığı zaman tercihlerini bu yönde yapar. Hem bölüm olarak merak edilen hem de iş imkânları araştırılan bölümlerden biri de Laborant ve Veteriner Sağlık bölümüdür. Peki, Laborant ve Veteriner Sağlık mezunları için iş olanakları nelerdir?

Laborant ve Veteriner Sağlık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü hem meslek yüksek okullarda hem de açık öğretimde bulunan bir ön lisans programıdır. Bu bölümde okuyacak olan öğrencilerin zorunlu olarak yapması gereken 30 günlük bir staj eğitimi de bulunur. Bu bölümü okuyacak olan öğrencilerin havyan sevgisi yüksek olmalıdır. İş bulma konusunda oldukça şanslı sayılan bölümlerden arasında yer alan Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları eğitim aldıkları derslerin birikimleri sayesinde sektöre yarar sağlamayı amaçlar. Sağlık sektörünü destekleyen bir bölüm olduğundan dolayı pek çok üniversitede bulunur.

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü nedir?

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü hayvan besleme, gıda güvenliği, klinik uygulamaları ve hayvan yetiştirme alanında veterinerlere yardımcı olacak bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Dersleri sayısal ağırlıklı olan bu bölümün sayısal derslerde başarılı olan öğrenciler için oldukça rahat bir bölüm olduğu söylenebilir. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü üniversitelerde meslek yüksek okullar ve teknik bilimler meslek yüksek okullarda okutulan bir bölüm olarak karşımıza çıkar. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alan "Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü eğitim süresi kaç yıl?" konusudur. 2 yıllık ön lisans programlı bir eğitim olan Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne girebilmek için TYT sınavından baraj puanını geçecek bir puan almak gerekir. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler bölümü okurken çiftlik ve evcil hayvanlarının sağlıkları korumayı, beslenmelerini, yetiştirilmelerinin ve hayvan ıslak çalışmalarının teknik ve teorik bilgilerinin eğitimini alırlar. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin meslekte gerektirdiği bazı özellikler bulunur. Bu özellikleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Havyan sevgisi yüksek olan ve aynı zamanda biyolojiye meraklı olan kişiler
  • İş güvenliği konusunda hassas olan ve iş disiplini olan kişiler
  • İletişim yeteneği gelişmiş olan kişiler
  • Hijyen kuralları konudan dikkatli olan ve bu kurallara uyan kişiler
  • Ekip çalışması konusuna özen gösteren kişiler
  • Gerek kapalı gerekse açık ortamlarda çalışabilecek olan kişiler
  • Gerekirse köy hayatı gibi her türlü doğa ve iklim şartlarına uyumlu olabilecek kişiler
  • Hayvansal olan atıklardan, hayvanlardan ve kandan etkilenmeyen kişiler
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Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü dersleri nelerdir?

Eğitim programında gıda teknolojisi ve güvenliği dersleri bulunan bölümde temel veterinerlik ve anatomi dersleri de yer alır. 4 dönemden oluşan bölümde öğrenciler pek çok dersten sorumlu tutulurlar. Bu derslerden başarılı bir şekilde geçen öğrenciler 2 yıl sonunda diploma almaya hak kazanır. Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Temel Veteriner Genetik
  • Temel Labatuvar Uygulama ve Prensipleri
  • Hijyen ve Sanitasyon
  • Temel Zooteknik
  • Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi
  • Havyan Davranışları ve Refahı
  • Temel Veteriner Biyokimya
  • Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı
  • Kliniğe Girişin Temel İlkeleri
  • Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik
  • Operasyon Anestezi ve Sterilizasyon
  • Doğum ve Suni Tohumlama
  • Labaratuvar Hayvanlarını Yetiştirme
  • Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji
  • Görüntüleme Teknikleri
  • Hayvancılık Ekonomisi
  • Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hastalıkları
  • Sağım Hijyeni
  • Egzotik Hayvan Yetiştiriciliği
  • Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği

Dersler ve içerikler üniversitelere göre değişkenlik gösterse de gene anlamı itibarıyla ders içerikleri birbirine çok yakındır. Bu bölümü okuyan öğrencilerin staj zorunluluğu da bulunur. Staj yapacak olan öğrenciler 2. yarı yılda bahar döneminin sonunda tek seferde stajlarını yapabilirler. Bunların dışında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünde Almanca, İngilizce, Fransızca yabancı dil dersleri de yer alır.

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Laborant ve Veteriner Sağlık mezunları ne iş yapar?

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünü okuyan ve bu bölümden mezun olan öğrenciler Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri olarak adlandırılır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Laboratuvar ve Veteriner hizmetleri alanını kapsayan araştırma laboratuvarları, hayvan yetiştirme ve besleme, veteriner sağlık hizmetleri gibi alanlarda iş yapabilir. Bunun dışından 2 yıllık ön lisans programından mezun olan öğrenciler isterlerse eğitim hayatlarına devam etme imkânına da sahiptir. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları iş imkânları arasında hayvan hastaneleri, veteriner klinikleri, ilaç firmaları, gıda kontrol merkezleri bulunur. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarında da iş imkanları oldukça geniştir. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları ne iş yapar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

  • Veteriner hekim kontrolünde koruyucu aşı uygulaması yapabilir
  • Hayvanların klinik muayenesi yapılırken hekime yardımcı olur
  • Hayvanlara pansuman ve bakım yapar
  • Herhangi bir cerrahi operasyonda veteriner hekime yardım eder
  • Hayvan hastalıkları ile mücadele edenlerle görev alır
  • Bağlı olduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolü altında hastalık taraması yapar
  • Hasta olan hayvanların ayrılmasını ve buna ilişkin olan bürokratik işlemleri sağlar
  • Hayvan ıslahında tohumlama konusunda görev yapar
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Laborant ve Veteriner Sağlık mezunları nerelerde çalışır?

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma alanlarının en başında veteriner klinikleri gelir. Yine bunun dışında pek çok kurum kuruluşta da çalışma imkânları vardır. Laborant ve Veteriner Sağlık mezunlarının kamuda iş olanakları arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan pek çok sayıda kuruluşta çalışabilir. KPSS'de yeterli olan puan alındıktan sonra mezunlar kamuda çalışma imkanına sahip olur. Ayrıca Laborant ve Veteriner Sağlık mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Büyükbaş hayvan çiftlikleri, veteriner klinikleri, ilaç firmaları, hayvan hastaneleri, gıda kontrol merkezleri ve yem fabrikaları gibi birçok özel sektörde iş bulma olanağı bulunur.

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laborant ve veteriner sağlık

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