Makine ve İmalat Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümünü Makine Mühendisliğinin bir alt bölümü ve ayrı bir alanı olarak düşünmek mümkündür. Herhangi bir endüstriyel ürünün imali sırasında pek çok aşama gerçekleşir. Bu aşamalarda ise alanında uzman olan kişilerin bulunması şarttır. İmalat Mühendisliği üretim sektörü için oldukça önemli olan mühendislik alanları arasında yer alır. Bu sebeple Makine ve İmalat Mühendisliği mezunları iş bulmakta zorlanmaz ve iş alanı oldukça geniş olan meslek grupları içinde bulunur.

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü nedir?

Hem Makine Mühendisliği hem de İmalat Mühendisliği, ayrı ayrı mühendislik için oldukça önemli bölümler arasında yer alır. Ancak şirketlerin ve fabrikaların İmalat ve Makine Bölümleri bilgilerine aynı anda ihtiyaç duyması nedeniyle Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümünün oluşmasına sebep olmuştur. Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliğinin alt bölümü olan bir bölümdür. Makine Mühendislerinden ve İmalat Mühendislerinden hem farklı hem de aynı görevleri bulunan bir bölümdür. Makine ve İmalat Mühendisliğinin en temel amacı, temel mühendislik ve imalat ve makinelerin çalıştığı şirket ve fabrikalarda etkili bir biçimde kullanabilecek ve sektöre faydalı sağlayabilecek kişiler yetiştirmektir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Makine ve İmalat Mühendisliği okumak isteyen ve tercihlerinde yer vermek isteyen öğrenciler bölümü araştırırken kafalarında bazı soru işaretleri bulunur. Bunlardan ilki de "Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?" konusudur. Makine ve İmalat Mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. 4 yıl 8 dönemden oluşan lisans programında öğrenciler pek çok ders görürler. Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler gerekli sınavlardan yeterli puanı almalıdır.

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü ülkemizde Türkçe olarak eğitim veren bir bölümdür. Ancak bazı üniversitelerde eğitim İngilizce olarak da verilebilir. İngilizce eğitim veren üniversitelerde İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak okunabilir. Makine ve İmalat Mühendisliği sayısal olan bir bölüm olduğundan dolayı üniversiteye giriş sınavı sonucunda alınan sayısal puan türüne bakılır. Bu bölüme yerleşen öğrenciler 8 dönem boyunca eğitim almaya hak kazanır. Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümünde okuyacak olan öğrenciler eğitim hayatları boyunca genellikle temel mühendislik, makine, ileri matematik ve üretim üzerine pek çok sayıda ders eğitimi alırlar. Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir;

Genel Matematik

Genel Kimya

Genel Fizik

Malzeme Bilgisi

İmalat Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Üretim Planlama

Mekanizma Tekniği

Makine ve İmalat Mühendisliğine Giriş

Temel Kalıpçılık Teknolojisi

Mekanik Ölçme

Bu dersler başta olmak üzere pek çok sayıda dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacak olan öğrenciler dersleri başarılı bir şekilde verdikleri zaman diploma almaya hak kazanır. Makine ve İmalat Mühendisliği okuyan öğrenciler 4 yıllık lisans diplomalarını aldıkları zaman Makine ve İmalat Mühendisi olarak adlandırılır.

Makine ve İmalat Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Makine ve İmalat Mühendisliği mezunları çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda kullanılan makinelerin denetlenmesini, analiz edilmesini, üretim planlamasını, üretim verimlilik analizlerini, üretim sürecinin iyileştirilmesini, malzeme ihtiyaçlarının giderilmesini ve personellerin organize edilmesini sağlarlar. Ana görevleri bu şekilde olan Makine İmalat Mühendislerinin pek çok alanda iş bulma imkânı vardır. Özellikle son zamanlarda üniversiteye hazırlanan öğrenciler tercih edecekleri bölümleri araştırırken iş imkânlarını ön planda tutar. İlgi alanlarının olmasının yanı sıra mezuniyet sonrasın iş bulma imkanının yüksek olduğu bölümleri tercih ederler.

Makine ve İmalat Mühendisliği mezunları iş imkânları da sınava hazırlanan öğrenciler arasında sıkça araştırılır. Gelişen teknoloji ile beraber iş alanın da artması pek çok mühendislik bölümü için geçerlidir. Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü de bu mühendislikler arasında ilk sıralarda yerini alır. Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümünden mezun olan kişiler üretim sektörü ve otomotiv sektöründe joker eleman görevi görürler. Pek çok işten sorumlu olan Makine ve İmalat Mühendisleri özellikle son zamanlarda çokça ihtiyaç duyulan elemanlar arasında yer alırlar.

Makine ve İmalat Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Makine ve İmalat Mühendisliği mezunları birçok sayıda üretimin yapıldığı gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe iş bulabilirler. Ayrıca otomotiv sektöründe de çalışma imkânları olan bölüm mezunlarının çalışabileceği pek çok sayıda sektör bulunur. Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünden mezun olan kişilerin çoğunlukla yöneldiği sektörler üretim sektörü ve otomotiv sektörü olarak bilinir. Ayrıca Makine ve İmalat Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları da bulunur. Makine ve İmalat Mühendisi olan bir kişi eğer kamuda çalışmak istiyor ise Kamu Personeli Seçme Sınavına girmelidir. Bu sınavdan yeterli düzeyde olan bir puan aldıktan sonra yapacağı tercihler ile ilgili birime ataması gerçekleşebilir. Bu bağlamda makine ve imalat mühendisi olan kişinin KPSS puanı oldukça önemlidir.

Makine ve İmalat Mühendisliği özel sektörde iş olanakları da çok sayıda bulunur. Üretim ve imalat yapan pek çok fabrika ve şirketler iş imkânı olan bölümde iş olanağı oldukça yüksektir. Öğrenciler eğitim hayatları boyunca okudukları bölümlerden mezun olduktan sonraki iş imkanlarını düşünür ve merak ederler. Bu kapsamda yapılan tercihlerin büyük bir çoğunluğu iş imkanına göre yapılır. Son zamanlarda oldukça ön planda olan mühendislikler mezun olduktan sonra çokça iş imâanı sunar. Makine ve İmalat Mühendisliği de bu mühendisliklerden biridir. İki farklı mühendisliğin birleşmesiyle oluşan bu alt dal mühendislik de mezun olduktan sonra iş bulmak imkânı oldukça yüksektir.