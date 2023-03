Lojistik mezunları ne iş yapar? Lojistik Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Ticaret söz konusu olduğu zaman lojistik önemli bir yer tutar. Bu kapsamda da Lojistik Bölümü mezunları için birçok farklı alanda iş bulma şansı doğar. Özellikle de üretilen ürünlerin müşteriye ulaşması konusunda aradaki bağlantı ve köprü lojistik olarak adlandırılır. Bundan dolayı bu konuda eğitim almış olan Lojistik Uzmanları birçok sektör üzerinden firmalar doğrultusunda görev üstlenirler. Lojistik bölümünden mezun olan öğrenciler genellikle ticari olarak uluslararası lojistik alanında görev yaparlar.

Lojistik Bölümü nedir?

Lojistik programları kamu ve özel işletmelerde üretim, satın alma, dış ticaret ve lojistik departmanlarında, liman işletmelerinin de ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici ya da yönetici yardımcısı olarak görev alabilecek ve aynı zamanda iletişim teknolojilerini de etkin bir şekilde kullanabilen elemanlar yetiştirir. Yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarı olan bireyler yetiştirmeye hedefleyen bölümün müfredatı özel sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturulur. Lojistik kısaca, herhangi bir ürünün ticari olarak kuruluşların ya da müşterilerin isteğine göre üretim noktasından alınıp tüketim noktasına aktarılma işlemi ve bu süreçte meydan gelen tüm etkinliklerdir. Bu bağlamda lojistik çalışanları da bu süreci takip eder ve sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar.

Lojistik Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Lojistik Bölümü hakkında en çok merak edilen konu "Lojistik bölümü eğitim süresi kaç yıl?" konusudur. Lojistik bölümünde okumak isteyen öğrenciler için iki farklı seçenek bulunur. Bunlardan biri 2 yıllık olan ön lisans programı, diğeri ise 4 yıllık lisans programıdır. Lojistik bölümü 2 yıldan oluşurken farklı lojistik programları için 4 yıllık bölümler tercih edilebilir. Eğitim süresi 2 yıl olan Lojistik Bölümü için TYT sınavına girilmesi gerekir. TYT puanı ile tercih edilen bu bölümde baraj puanının aşılması gerekir. Lojistik Bölümünü tercih eden öğrencilerin görmesi gereken bazı dersler bulunur. Lojistik Bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Operasyonel Yönetim

Tedarik Zinciri Yönetimi

Envanter Yönetim

Depolama Yönetimi

Üretim Yönetimi

Bakım Yönetimi

Lojistikte Sigorta ve Uygulamaları

Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri

Lojistikte Teknoloji Kullanımı

Dış Ticaret İşlemleri

Lojistik Bilgi Sistemleri

Lojistik sektörüne özgü olan bu derslerin dışında sektöre dayalı olan gümrük ve hukuk dersleri eğitimi de bulunur. Bunlara ek olarak ise olayların çözümlenmesi ve süreç takibinin yapılması için mühendislik derslerinin bazılarına da başvurulur.

Lojistik mezunları ne iş yapar?

Lojistik Bölümünden mezun olanlar özellikle son zamanlarda oldukça avantajlı bir konumda bulunur. Türkiye'de bulunduğumuzdan dolayı Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan en yakın noktada bulunmak lojistik açısından iş gücünü artırır. Bu sebepten dolayı hem kara ticareti hem hava ticareti hem de deniz ticareti olduğu için Lojistik Bölümü önemli bölümler arasında yer alır. Ülkemizin jeopolitik konumundan dolayı ithalat ve ihracat limanlarının çok bulunması lojistik alanında çalışmalar için büyük bir avantaj sağlar. Lojistik mezunları iş imkânları arasında pek çok farklı kurum ve kuruluş bulunur. Genel anlamda Lojistik Bölümü mezunlarının görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Piyasa ve pazar araştırmaları yapar.

Malzeme ihtiyaçlarının planını yapar.

Dağıtım işlemlerinin gerçekleşmesi için dağıtım sözleşmesi yapar ve sevk talimatını hazırlar.

Promosyon kararlarının alınmasında önemli bir konumda görev alır.

Ürünlerin depolanması, sevkiyatının planlanması, teslim alınması, son kontrollerinin sağlanması ve araçlara yüklemesini yapılması, teslimat raporlarının hazırlanması, iade gelen ürünlerin işlemlerinin yapılması ve fiyatlandırma işlemlerini yapar.

Depo yönetimi işlemlerini yapar. (depodaki gerekli donanımı belirler, depo tasarım işlemlerini yapar)

Malların giriş ve çıkışlarını kontrol eder ve envanter listesini tutar.

Stok takip işlemlerini ve yönetim işlemlerini yapar.

Risk yönetiminden sorumludur, sigorta sözleşmesini yapar ve ayrıca sigorta hasar sürecini takip eder.

Ambalajlama malzemelerini kullanıma hazır hale getirir ve paleti konteynır ve vinç gibi aletleri kullanarak taşıma işlemleri yapar.

Lojistik mezunları nerelerde çalışır?

Lojistik Bölümünden mezun olan öğrenciler üretimin olduğu her alanda çalışma imkânına sahip olur. Yine de lojistik üç ana başlıkta incelenebilir. Bunlar deniz lojistiği, hava lojistiği ve kara liste olarak ayrılır. Bu üç yerde de mal ve hizmet dolaşımının birileri aracılığıyla organize edilmesi gerekir. Lojistik mezunları ticaret, üretim ve tüketimin olduğu her yerde iş bulabilir. Lojistik şirketleri, limanlar, havaalanları, depolar, gümrükler ve tersaneler lojistik mezunlarının başlıca çalıştığı alanlardır.Lojistik mezunlarının kamuda iş olanakları arasında kamuya ait olan şirketlerde çalışma imkânı bulabilirler. Her geçen gün gelişen bir ticaret sistemi sayesinde iş olanakları da oldukça genişleyen Lojistik Bölümü önü açık olan bölümler arasında yer alır.

Lojistik mezunlarının özel sektörde iş olanakları kamuya göre daha geniş bir alanı kapsar. Özel sektörde lojistik firmaları, gümrük işletmeleri, dış ticaret firmaları, depolama ve dağıtım firmaları, denizcilik ve liman işletmeleri ve ulusal ve uluslararası hizmet veren lojistik kuruluşlar Lojistik Bölümü mezunları ile çalışır. Bu bağlamda pek çok farklı sektörde çalışma imkânı sunan bölüm son zamanlarda en çok tercih edilen bölümler arasında yer alır. Lojistik elemanları genel olarak uluslararası iş yapan firmalarda çalışır ve üretim, enerji ve hizmet sektörü içerisinde vardiyalı bir sistemle çalışır. Görev yaptıkları ortamlar ofis ortamı da olabilir depo ortamı da olabilir. Ayrıca sık bir şekilde şehirler ya da ülkeler arası seyahat etme durumları da gerçekleşebilir. Belli bir çalışma saatleri olmayan Lojistik mezunlarının gereken durumlarda hafta sonu da çalıştıkları görülür.