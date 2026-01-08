Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Mamdani, yeminini Osmanlı dönemine ait Kuran üzerine ettiğini açıkladı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlama yemininde el bastığı Kuran’ın, Osmanlı dönemi Suriye’sinden el yazması bir nüsha olduğunu açıkladı.

Mamdani, yeminini Osmanlı dönemine ait Kuran üzerine ettiğini açıkladı

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sanal medya hesabından, geçen hafta üzerine yemin ederek göreve başladığı Kuran'a dair açıklamada bulundu. Mamdani, Eski City Hall Metro İstasyonu’nda düzenlenen yemin törenindeki Kuran’ın, Arturo Schomburg'a ait 18’inci yüzyıldan kalma olduğunu belirterek, bunun, Osmanlı dönemi Suriye’sinden kalma el yazması bir nüsha olduğunu bildirdi.

Mamdani, yeminini Osmanlı dönemine ait Kuran üzerine ettiğini açıkladı 1

Eserin siyah mürekkeple yazıldığını kaydeden Mamdani, metinde bazı bölümlerin ise kırmızı renkle vurgulandığını aktardı. Mamdani, “Kuran, New York Halk Kütüphanesi'nin ana binasında sergilenecek ve bugün itibarıyla ziyarete açıldı. New York'un yeni döneminin bir parçası olan bu Kuran, tüm New Yorklulara ait” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'da helikopter kazası: 2 ölüRusya'da helikopter kazası: 2 ölü
Bu düğünde altın yerine bakın ne takıldıBu düğünde altın yerine bakın ne takıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
New York
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.