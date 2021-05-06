Manchester City Chelsea maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da…

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Manchester City Chelsea maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonu kupayı kaldıracak. Mayıs ayında oynanacak Manchester City Chelsea maçını Türkiye ve dünya takip edecek.

MANCHESTER CİTY CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 66. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi ismini almasının ardından da 29. final mücadelesidir. Karşılaşma iki İngiliz devi Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı İstanbul'un ev sahipliğinin ertelendiği Şampiyonlar Ligi'nde, 2021 yılının finali için geri sayım devam ediyor. Yarı finallere gelinen turnuvada UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final mücadelesine seyirci alınması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

Son olarak İngiliz medyasında çıkan haberlere göre; UEFA, İstanbul'daki finale en az 9 bin taraftarın gelmesini planlıyor. 29 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasında boy gösterecek her iki takım taraftarlarının alınması üzerinde çalışılıyor.

Ayrıca, telefonlar üzerinden akıllı bilet uygulamasının da finalde kullanılmasının hesapları yapılıyor.



