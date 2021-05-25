Manchester City Chelsea maçı ne zaman ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kupası sahibini bulacak

Beşiktaş’ın da önümüzdeki sezon katılacağı Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde kupa, İngiltere’ye gidecek. Zorlu rakiplerini bir bir eleyerek finale yükselen Manchester City ile Chelsea, kupanın sahibi olmak için yarışacak. Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı, Türkiye’den de yakından takip edilecek.
29 Mayıs 2021 Cumartesi saat 22.00’da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Dev final, Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ın da önümüzdeki sezon yarışacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Daha önceden İstanbul’da oynanacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Portekiz’e alınmıştı.
Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea son 16 turunda Atletico Madrid’i, çeyrek finalde Porto’yu ve yarı finalde de Real Madrid’i elemişti. Manchester City ise grupların ardından sırasıyla; son 16 turunda Mönchengladbach’ı, çeyrek finalde Borussia Dortmund’u ve yarı finalde de PSG’yi saf dışı bırakmıştı.
Bu sezon Premier Lig’de iki takım arasında oynanan mücadelelerden birini Manchester City deplasmanda 3-1 diğerini ise Chelsea deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin ekibi Chelsea mücadele edecek.
Öte yandan önümüzdeki sezon Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi gruplarında birbirinden güçlü rakipler bekliyor…
İşte Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel rakipleri:
Bayern Münih
Manchester City
Inter
Sporting Lizbon
Real Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Manchester United
Ajax
RB Leipzig
Zenit
Sevilla
Bu takımlara, henüz sona ermeyen Premier Lig, Serie A, Fransa 1. Ligi Portekiz Süper Ligi'nin dereceye giren ekipleri de katılacak.
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