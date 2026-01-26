SPOR

Manchester City'de deprem! Galatasaray'ın ayağına tarihi fırsat geldi

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maç öncesi İngiltere'den gelen haberler "Bu kadar da olmaz" dedirtti! Manchester City'de sakatlık kabusu büyüdü, kadro adeta dağıldı. Savunma hattı çöken, orta sahası boşalan İngiliz ekibinde tam 10 süperstar Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. İşte Aslan'ın tarihi fırsatı!

Emre Şen

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Çarşamba akşamı konuk olacağı Manchester City'de işler sarpa sardı. Teknik direktör Pep Guardiola, kariyerinin en büyük kadro krizlerinden biriyle karşı karşıya. İngiliz ekibinde savunmanın bel kemiği isimlerden hücum silahlarına kadar tam 10 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

SAVUNMA VE ORTA SAHA ÇÖKTÜ

Manchester City de deprem! Galatasaray ın ayağına tarihi fırsat geldi 1

City'nin açıkladığı eksik listesi, Galatasaray için deplasmanda alınacak bir galibiyetin habercisi gibi. Özellikle stoper hattının ve orta sahanın değişmez isimlerinin yokluğu dikkat çekiyor.

İşte Manchester City'nin Galatasaray maçı eksikleri:

Savunma: Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, John Stones. (Defans hattı tamamen yok)

Orta Saha: Rodri, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic. (Takımın beyni ve direnç noktaları eksik)

Hücum: Savinho, Antoine Semenyo, Oscar Bobb.

TARİHİ FIRSAT KAPIDA

Manchester City de deprem! Galatasaray ın ayağına tarihi fırsat geldi 2

Dünyanın en iyi kadrolarından birine sahip olsa da, bu kadar kritik ismin aynı anda yokluğu City'i sıradan bir takıma dönüştürebilir. Rodri, Dias, Stones ve Kovacic gibi omurga oyuncularının yokluğunda Galatasaray'ın İstanbul'a puan veya puanlarla dönmesi artık sürpriz değil, güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

