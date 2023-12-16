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Manchester City'de kan kaybı sürüyor, 2-0 önde oldukları maçtan da 1 puanla ayrıldılar! Son 6 haftada sadece 7 puan...

16.12.2023 21:23 | Son Güncelleme:
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Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. City aldığı bu beraberlikle son 6 haftada 11'nci puan kaybını yaşarken herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-0 öne geçse de mücadelenin son bölümündeki gollere engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada Rico Lewis ile 2-0 öne geçti. Crystal Palace'ın golleri ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90+5. dakikada penaltıdan Michael Olise'den geldi.

KAN KAYBI SÜRÜYOR!

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Bu sonuçla Manchester City son 6 maçındaki 4'üncü beraberliğini alırken, bu karşılaşmalarda yalnızca Luton Town karşısında galip gelebildi ve son 6 maçta 11'nci puan kaybını yaşadı.


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