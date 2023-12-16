Manchester City'de kan kaybı sürüyor, 2-0 önde oldukları maçtan da 1 puanla ayrıldılar! Son 6 haftada sadece 7 puan...

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 2-0 öne geçse de mücadelenin son bölümündeki gollere engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada Rico Lewis ile 2-0 öne geçti. Crystal Palace'ın golleri ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90+5. dakikada penaltıdan Michael Olise'den geldi.

KAN KAYBI SÜRÜYOR!

Bu sonuçla Manchester City son 6 maçındaki 4'üncü beraberliğini alırken, bu karşılaşmalarda yalnızca Luton Town karşısında galip gelebildi ve son 6 maçta 11'nci puan kaybını yaşadı.

Manchester City'nin son 6 maçı????



???? 4-4 Chelsea

???? 1-1 Liverpool

???? 3-3 Tottenham

❌ 0-1 Aston Villa

✅ 2-1 Luton Town

???? 2-2 Crystal Palace pic.twitter.com/23h0MwNbWI — Mynet Spor (@mynetspor) December 16, 2023







