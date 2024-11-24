Manchester City’de kriz çanları çalıyor: Pep Guardiola kariyerinde ilkleri yaşıyor

Premier Lig'de Tottenham deplasmanda Manchester City'yi 4-0 mağlup etti. Aynı zamanda Pep Guardiola'nın ekibi resmi maçlarda üst üste beşinci yenilgisini alarak bir ilki yaşadı.

1 AYDA 2. KEZ...

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri James Maddison (2), Pedro Porro ve Johnson kaydetti. Bu goller aynı zamanda Manchester City'e 1 ay içinde 2. Tottenham mağlubiyetini yaşattı. Postecoglou'nun ekibi Lig Kupası son 16 turunda da rakibini 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırmıştı.

53 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU

Tottenham karşısında alınan yenilgiyle birlikte ligdeki mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Manchester City, aynı zamanda 53 maç sonra seyircisi önünde mağlup oldu.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Alınan mağlubiyet Mancehster ekibine tüm kulvarlarda üst üste 5. yenilgisini yaşattı. Öte yandan, teknik direktör Pep Guardiola kariyerinde ilk kez üst üste 5 maçtan mağlubiyetle ayrılarak kötü bir seriye imza attı.

MAÇ FAZLASIYLA 5 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Premier Lig'de son 4 sezonun şampiyonu olan Manchester City, 12. hafta itibarıyla 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Guardiola'nın ekibi, aynı zamanda lider Liverpool’un maç fazlasıyla tam 5 puan gerisinde bulunarak zirveden uzak bir görüntü sergiliyor.