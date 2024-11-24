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Manchester City’de kriz çanları çalıyor: Pep Guardiola kariyerinde ilkleri yaşıyor

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.11.2024 00:20
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Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında sahasında Tottenham'a karşı 4-0'lık farklı bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla birlikte City'nin ligdeki mağlubiyet serisi 3 maça çıkarken, teknik direktör Pep Guardiola kariyerinde bir ilki yaşadı. İspanyol çalıştırıcı, ilk kez bir sezonda üst üste 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Manchester City’de kriz çanları çalıyor: Pep Guardiola kariyerinde ilkleri yaşıyor

Premier Lig'de Tottenham deplasmanda Manchester City'yi 4-0 mağlup etti. Aynı zamanda Pep Guardiola'nın ekibi resmi maçlarda üst üste beşinci yenilgisini alarak bir ilki yaşadı.

1 AYDA 2. KEZ...

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Londra ekibine galibiyeti getiren golleri James Maddison (2), Pedro Porro ve Johnson kaydetti. Bu goller aynı zamanda Manchester City'e 1 ay içinde 2. Tottenham mağlubiyetini yaşattı. Postecoglou'nun ekibi Lig Kupası son 16 turunda da rakibini 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırmıştı.

53 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU

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Tottenham karşısında alınan yenilgiyle birlikte ligdeki mağlubiyet serisi 3 maça çıkan Manchester City, aynı zamanda 53 maç sonra seyircisi önünde mağlup oldu.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

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Alınan mağlubiyet Mancehster ekibine tüm kulvarlarda üst üste 5. yenilgisini yaşattı. Öte yandan, teknik direktör Pep Guardiola kariyerinde ilk kez üst üste 5 maçtan mağlubiyetle ayrılarak kötü bir seriye imza attı.

MAÇ FAZLASIYLA 5 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

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Premier Lig'de son 4 sezonun şampiyonu olan Manchester City, 12. hafta itibarıyla 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Guardiola'nın ekibi, aynı zamanda lider Liverpool’un maç fazlasıyla tam 5 puan gerisinde bulunarak zirveden uzak bir görüntü sergiliyor.

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Liverpool Tottenham Hotspur Pep Guardiola ingiltere premier lig manchester city
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