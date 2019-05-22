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Manchester City futbolcuları, taraftara kupa düşürme şakası yaptı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 22.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Manchester City şampiyonluğu doyasıya kutlarken, kupanın mutluluğunu farklı yollardan yaşamayı ihmal etmiyorlar. City'nin yıldız isimlerinin hedefinde bu kez taraftarlar vardı ve yürekleri ağza getirdiler.

Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City'de yıldız isimler Sergio Aguero ve Kevin De Bruyne, taraftarları fena kandırdı.

Büyük heyecanla Manchester City tesislerine gelen taraftarlar, iki yıldız isim ve kupayla resim çektirdi.

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Ancak Aguero ve De Bruyne, video çekimi sırasında kupayı bilerek ellerinden bıraktı. İki yıldız bunla da yetinmeyip, oraya gelen City hayranlarını suçladı.

Neye uğradığını şaşıran taraftar, futbolcuların gerçek kupayla tekrar gelmesiyle derin bir nefes aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Premier Lig

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