Manchester City futbolcuları, taraftara kupa düşürme şakası yaptı!

Premier Lig'de şampiyon olan Manchester City'de yıldız isimler Sergio Aguero ve Kevin De Bruyne, taraftarları fena kandırdı.
Büyük heyecanla Manchester City tesislerine gelen taraftarlar, iki yıldız isim ve kupayla resim çektirdi.
MANCHESTER CITY'NİN RÜYA SEZONUNUN PERDE ARKASI
Ancak Aguero ve De Bruyne, video çekimi sırasında kupayı bilerek ellerinden bıraktı. İki yıldız bunla da yetinmeyip, oraya gelen City hayranlarını suçladı.
Neye uğradığını şaşıran taraftar, futbolcuların gerçek kupayla tekrar gelmesiyle derin bir nefes aldı.
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