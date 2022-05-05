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Son dakika: Manchester City'i eleyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi oldu

05.05.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, 4-3 kaybettiği ilk maçın ardından, sahasında tarihi geri dönüşe imza atarak Manchester City’i 3-1 yendi ve finale yükseldi. Böylece Real Madrid, finalde Liverpool'un rakibi oldu. 2022 Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs’ta Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'te oynanacak.

Son dakika: Manchester City'i eleyen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi oldu

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Manchester City’i 3-1 yenerek finale yükseldi. Karim Benzema bu maçta attığı golle turnuvadaki 15. golüne ulaştı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Dün Villarreal’i 3-2 yenerek finale adını yazdıran Liverpool’un rakibi, bir başka İngiliz takımı Manchester City’i Rodrygo (2) ve Benzema’nın golleriyle eleyen Real Madrid oldu.

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İNGİLİZ TAKIMLARINA YİNE İZİN VERMEDİ

Şampiyonlar Ligi’ni 13 kez kazanarak turnuva tarihinde rekorlar kıran eflatun-beyazlılar 2 sezondur elendiği İngiliz takımlarına bu kez izin vermedi. Çeyrek finalde Chelsea’yi (3-1 ve 2-3) eleyen Real, yarı finalde de Pep Guardiola’nın takımı City’i 3-4 ve 3-1’lik skorlarla elemeyi başardı.

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Hafta sonu LaLiga’da şampiyonluğa ulaşan Real, Şampiyonlar Ligi’nde de finale çıkarak Avrupa’nın en büyüğü olmak istiyor. Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

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BENZEMA'DAN 15 GOL

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon grup aşamasında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Real, son 16 turunda ilk maçı 1-0 kaybettiği Paris Saint-Germain’i sahasında 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Carlo Ancelotti’nin öğrencileri son 3 turda da Santiago Bernabeu’da geri dönüşe imza attı. Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, bu kulvarda ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. (İHA)

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