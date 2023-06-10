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Manchester City-Inter maçı CANLI hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Inter maçı saat kaçta, şifresiz mi? Nefesler tutuldu

10.06.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiliz ekibi Manchester City FC ile İtalyan ekibi Inter kozlarını paylaşacak. Dünyanın gözü Inter Manchester City maçı için İstanbul'da olacak. Dev mücadeleyi izlemek isteyenler ise Manchester City-Inter maçı CANLI hangi kanalda, şifresiz mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm detaylar...

Manchester City-Inter maçı CANLI hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Inter maçı saat kaçta, şifresiz mi? Nefesler tutuldu

Avrupa'nın en büyüğü bugün İstanbul'da belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek. Tribünde 70 bin, ekran başında 200 farklı ülkeden 400 milyonu aşkın insan, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan dev mücadeleyi izleyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Inter maçına dair detaylarda araştırılmaya başlandı. Peki, Manchester City-Inter maçı CANLI izlenebilecek mi, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? İşte tüm detaylar...

MANCHESTER CİTY-INTER MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi final maçı TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY-INTER MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko

takım

KUPAYI İLK KEZ BİR TÜRK KAZANACAK

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan biri bu akşam kupayı kazanacak. Daha önce hiçbir Türk futbolcunun kazanmadığı bu kupa bir ilke imza atmış olacak.

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