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Manchester City İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City İnter maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'da!

07.06.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City ile İnter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında kozlarını paylaşacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç için hazırlıklar sürüyor. Bilindiği üzere Atatürk Olimpiyat Stad'ı 2005'in ardından ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finali için heyecan dorukta. Peki, Manchester City İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City İnter maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester City İnter maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'da!

Manchester City ile İnter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya gelecek. Bu sene İstanbul’da oynanacak karşılaşma canlı olarak tüm dünyada takip edilecek. Manchester City - Inter maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. İşte, Manchester City - Inter maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Manchester City Inter maçı 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, saat 22.00'de oynanacak.

MANCHESTER CITY İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Inter maçı TV8 ve Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

Maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK, HANGİ STATTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Maçta kullanılacak topun tasarımı da netleşti. 3 farklı desene sahip topta yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.

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