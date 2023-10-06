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Manchester City'nin sahibi olan City Group, Başakşehir'i satın alıyor!

06.10.2023 08:10 | Son Güncelleme:
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Manchester City'nin sahibi olan City Group, Başakşehir takımını satın almak için resmi teklif iletti. Türk futbol severleri bir hayli heyecanlandıran bu gelişme sonrası Süper Lig'de tüm dengelerin değişme ihtimali bulunuyor.

City Football Group, Başakşehir'i satın almak için resmi görüşmelere başladı. Tüm dünyada yaptıkları yatırımlarla tanınan City Football Group, Başakşehir'in İstanbul takımı olmasından dolayı böyle bir hamle yaptıkları öğrenildi.

REKOR TEKLİF

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Manchester City'yi aldıktan sonra yaptıkları en büyük teklifi Başakşehir'e ilettikleri ifade edilen City Football Group beklemeye geçti. Türkiye'den kesinlikle bir takım almayı hedefleyen dev şirket, Başakşehir ile anlaşma yapacağını umuyor.

BİRÇOK TAKIMA SAHİPLER

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Başakşehir FK'yı alacağı söylenen City Football Group'un takımları; Manchester City, New York City, Mymbai City, Girona FC , Palermo, Troyes, Bahia, Lommel SK, Yokohama Marinos, Sichuan Jiuniu, Montevideo Turque ve Melbouerne City.

(Ajansspor)

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