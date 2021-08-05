Manchester City, rekor transferi resmen açıkladı

Premier Lig'de Manchester City bonservis rekoru kırdı. İngiliz ekibi uzun süredir gündemindeki Jack Grealish transferinde mutlu sona ulaştı. Transferi açıklayan City milli futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Manchester City 25 yaşındaki yıldız için Aston Villa'ya 100 milyon sterlin bonservis ödeyecek. Bu ücret Premier Lig'de bir futbolcu için ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti.

Jack Grealish, Manchester City'de Sergio Agüero'dan boşalan 10 numaralı formayı giyecek.



