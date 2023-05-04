Manchester City, West Ham United'ı 3-0 mağlup etti! Erlinde Haaland Premier Lig tarihine geçti...

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı adeta nefes kesiyor. Bitime 5 hafta kala sahasında West Ham United'ı ağırladı. 33. hafta mücadelesinde lider Arsenal'ı 4-1 ile geçen Manchester City, sonrasında Fulham'ı 2-1 yenerken son oynadığı West Ham United karşılaşmasından da 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

12 MAÇTIR YENİLMİYOR

35'inci haftada taraftarı önünde rahat bir galibiyet alan ve rakibini 3-0 mağlup eden Pep Guardiola'nın ekibi, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. 9 maçtır kazanan City'ye galibiyeti getiren goller; 50. dakikada Nathan Ake, 70. dakikada Erling Haaland ve 85. dakikada Phil Foden'dan geldi.

LİGİN YENİ LİDERİ

Haftalardır ligin lideri konumunda bulunan Arsenal Londra derbisinde Chelsea'yi 3-1 mağlup etse de Manchester City West Ham galibiyetiyle 79 puana yükseldi ve 1 maç eksiğine rağmen liderliğin yeni sahibi oldu. 3 maçtır kaybeden David Moyes yönetimindeki West Ham ise 34 puanla 15. basamakta bulunuyor.

HAALAND'DAN BİR REKOR DAHA

Sezon başı 60 milyon Euro bonservisle Borussia Dortmund'dan transfer edilen Erling Haaland, Premier Lig'deki ilk sezonunda adını tarihe yazdırdı. 31. maçında 35. golünü atan Norveçli süperstar, Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu.

TAKIM ARKADAŞLARI KUTLADI

Daha önceki rekor Alan Shearer ve Andrew Cole tarafından 34 golle paylaşılıyordu. Haaland, maç sonu yaptığı açıklamada, “Bu özel bir gece ve özel bir an. Çok mutlu ve gururluyum” dedi. Maçın bitimiyle Cityli oyuncular ve teknik ekip, Haaland'ı alkış koridoruyla onurlandırdı. 22 yaşındaki forvet, bu tarihi anı esprili bir şekilde, “Geçerken herkesin sırtıma vurması acıtıcıydı” diye yorumladı.

COLE 39 MAÇ, SHEARER 42 MAÇ

Andrew Cole, 34 gollü rekoru 1993-94 sezonunda elde etmiş, bu rekor hemen sonraki yıl, Blackburn golcüsü Alan Shearer tarafından egale edilmişti. Haaland, kendisinden önceki rekorlardan da önemli bir ayrıntı ile ayrılıyor. Shearer bu gol sayısına 42 maçta ulaştı. Cole ise 39 maça çıkmıştı.

