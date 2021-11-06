Manchester United 0-2 Manchester City

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Manchester United, Manchester City'i konuk etti.

Old Trafford Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada kendi kalesine Eric Bailly ve 45. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City, oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Manchester United ise 17 puanda kaldı.

Manchester City, milli ara sonrasında Everton'ı konuk edecek. Manchester United ise Watford deplasmanına gidecek.

UNITED'IN KABUSU CITY

Manchester City, 8 galibiyetle Premier Lig tarihinde Manchester United'ı deplasmanda en fazla mağlup eden takım oldu.

MANU, 1989 YILINI YAKALADI

Manchester City mağlubiyetiyle birlikte 2021 senesinde oynadığı resmi maçlarda 8 iç saha yenilgisi alan Manchester United, aynı sayıda mağlubiyeti en son 1989'da almıştı.

