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Manchester United 0-2 Manchester City

06.11.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti ve son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.

Manchester United 0-2 Manchester City
Bernardo Silva

Bernardo Silva

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Manchester United, Manchester City'i konuk etti.

Old Trafford Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada kendi kalesine Eric Bailly ve 45. dakikada Bernardo Silva kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City, oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve 23 puana yükseldi. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Manchester United ise 17 puanda kaldı.

Manchester City, milli ara sonrasında Everton'ı konuk edecek. Manchester United ise Watford deplasmanına gidecek.

UNITED'IN KABUSU CITY

Manchester City, 8 galibiyetle Premier Lig tarihinde Manchester United'ı deplasmanda en fazla mağlup eden takım oldu.

MANU, 1989 YILINI YAKALADI

Manchester City mağlubiyetiyle birlikte 2021 senesinde oynadığı resmi maçlarda 8 iç saha yenilgisi alan Manchester United, aynı sayıda mağlubiyeti en son 1989'da almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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