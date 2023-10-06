Manchester United cephesi, Galatasaray maçı sonrası araştırma başlattı!

Galatasaray'a karşı tarihi bir yenilgi alan Manchester United cephesi bir yandan da stadyum güvenliğine odaklanmış durumda. Oynanan karşılaşmada Türk taraftarların fazlalığından şüphelenen İngiliz devi araştırma başlattı.

2 BİN BİLET AYRILMIŞTI

Manchester United, Devler Ligi maçı için sarı kırmızılı taraftarlara 2 binin altında bilet ayırmıştı. Türk taraftarların bu sayıdan oldukça fazla olması Manchester ekibini harekete geçirdi.

STADYUM GÜVENLİĞİ İLE TOPLANTI

Bilet satışını tedarik eden ve stadyum güvenliğini sağlayan firmalarla toplantı yapan Manchester ekibi, alınan mağlubiyetin yanında bu olayla da ilgilenmeye başladı.

