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Manchester United cephesi, Galatasaray maçı sonrası araştırma başlattı!

06.10.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Manchester United karşısında 3-2 kazandığı maç sonrası İngiliz devi araştırma başlattı. Stadyumda bulunan Türk taraftarların fazlalığından şüphelenen Manchester ekibi, stadyum sorumlularını toplantıya davet etti.

Galatasaray'a karşı tarihi bir yenilgi alan Manchester United cephesi bir yandan da stadyum güvenliğine odaklanmış durumda. Oynanan karşılaşmada Türk taraftarların fazlalığından şüphelenen İngiliz devi araştırma başlattı.

2 BİN BİLET AYRILMIŞTI

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Manchester United, Devler Ligi maçı için sarı kırmızılı taraftarlara 2 binin altında bilet ayırmıştı. Türk taraftarların bu sayıdan oldukça fazla olması Manchester ekibini harekete geçirdi.

STADYUM GÜVENLİĞİ İLE TOPLANTI

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Bilet satışını tedarik eden ve stadyum güvenliğini sağlayan firmalarla toplantı yapan Manchester ekibi, alınan mağlubiyetin yanında bu olayla da ilgilenmeye başladı.

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