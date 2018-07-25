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Manchester United, Chelsea'den Willian'ı transfer ediyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.07.2018 20:39 | Son Güncelleme

Manchester United, menajeri Jose Mourinho'nun çok istediği Willian'ı Chelsea'den transfer ediyor. Premier Lig devleri 62 milyon Pound'luk ücrette anlaştı.

Manchester United, Chelsea'den Willian'ı transfer ediyor

Manchester United ve menajer Jose Mourinho dev bir transfere hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, Chelsea'den Willian'i transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.

Bir süredir kadrosunun eksikliğinden şikayet eden Joe Mourinho, bu konudaki sıkıntısını giderecek gibi gözüküyor. Zira Manchester United yönetimi, Portekizli teknik adamın derin bir oh çekmesini sağlayacak bir transfer için kesenin ağzını açtı.

Manchester United yönetimi, Mourinho'nun Chelsea’de birlikte çalıştığı oyuncusu Willian için çalışmalarını son aşamaya getirdi.

Willian için Barcelona da devredeydi ancak Katalan ekibi Bordeaux'tan Malcom'u renklerine bağlamasının ardından bu yarıştan çekildi. Manchester ve Londra ekibinin 29 yaşındaki Willian'in Stamford Bridge'ten Old Trafford'a geçişi için 62 milyon Pound üzerinde anlaştıkları belirtildi. (NTVSpor)

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Anahtar Kelimeler:
Willian Manchester United chelsea

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