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Manchester United'da Ronaldo kaos çıkarttı! Ayrılık an meselesi

05.10.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'da Ronaldo ve Teknik Direktör Solskjaer arasında ipler gerildi. Ronaldo, sonucunu değiştirebileceği maçlarda yedek beklemek ve oyundan çıkmak istemiyor. Everton maçında Ronaldo'yu yedek bırakan Solskjaer, "Aldığım kararların arkasındayım" diyerek adeta rest çekti. Sir Alex Ferguson da Solskjaer'in oynattığı futbolu ve tercihlerini eleştirdi. İngiliz basını, Manchester United'da Solskjaer döneminin sona ereceğini yazdı. Ronaldo'nun tavırları da bu haberi doğrular nitelikte.

Manchester United'da Ronaldo kaos çıkarttı! Ayrılık an meselesi

Ole Gunnar Solskjaer'in defteri kapanıyor. Beklenen başarıları bir türlü ortaya koyamayan Solskjaer, oynattığı futbolla da dikkatleri üzerine çekti. Sancho, ,Martial, Pogba, Bruno Fernandes, Shaw, Maguire ve Ronaldo gibi yıldızlara sahip olan Norveçli hoca, kötü sonuçlara Ronaldo ile anlaşmazlığı da ekleyince adeta sonunu hazırladı.

"TERCİHLERİ HATALI"

Kulübün efsanesi Sir Alex Ferguson, Norveçli hocanın en büyük destekçisiydi ancak artık o da eleştiriyor. Ronaldo, 90 dakikayı tamamlamasına izin vermeyen hocadan memnun değil. Eski takım arkadaşı olan ikili, antrenör-futbolcu ilişkisinde başarılı olamadı.

CONTE İDDİASI

İngiliz basını, Solskjaer'in kısa süre içinde ayrılacağını yazdı. Todofichajes'in haberine göre; Antonio Conte, Manchester United'dan haber bekliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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