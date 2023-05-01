Manchester United'ın 18'lik yıldızı Alejandro Garnacho baba oluyor!

Manchester United altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve Kırmızı Şeytanlar'ın geçtiğimiz günler de İngiltere Premier Lig ekibi ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan 18 yaşındaki Alejandro Garnacho'dan gelen haber herkesi şaşırttı.

18 YAŞINDA BABA OLUYOR

Garnacho kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin ve kız arkadaşı Eva Garcia'nın bir çocuk beklediğini takipçileriyle paylaştı. 18 yaşındaki yıldız Instagram'daki 5,5 milyon takipçisine bir mesaj yazarak, "En büyük hayalimizi birlikte gerçekleştirmenin nasıl bir his olduğunu anlatamayız. Seninle tanışmak için gün sayıyoruz, Baba ve Anne, seni şimdiden çok seviyoruz Enzo." diyerek bebeklerinin isimlerini de duyurmuş oldu.

31 MAÇTA 4 GOL ATTI

Arjantin Milli Takımı'nın 20 yaş altı kategorisinde de görev yapan genç kanat oyuncusu, Manchester United'ın A takımında şu ana kadar 31 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

