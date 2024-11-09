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Manchester United'ın yeni patronu Ruben Amorim, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor! Yunus Akgün'e hayran kaldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.11.2024 11:48
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Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor. Manchester United'ın başına geçtikten sonra yoğun bir çalışma hayatına başlayan Amorim, taktiği değiştirip yeni bir sistem üzerinde duruyor.

Manchester United'ın yeni patronu Ruben Amorim, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor! Yunus Akgün'e hayran kaldı...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın bu sezon harikalar yaratan Yunus Akgün, Tottenham maçında gösterdiği performansın ardından Ruben Amorim'in gözüne girdi. Manchester United'ın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, Yunus Akgün'ün transferi için kolları sıvadı.

MANCHESTER UNITED PEŞİNDE

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Manchester United, milli oyuncunun yaratıcılığını ve top tekniğini çok beğendi. Amorim'in oyun kurgusunda kullanmak istediği Yunus Akgün için Galatasaray ile temasa geçileceği yazıldı.

AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALI

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UEFA Avrupa Ligi'nde 4 golle, gol krallığında zirvede bulunan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla da bu sezon toplamda 15 maça çıktı. Çıktığı 15 maçta 6 gol, 1 asistlik performans gösteren Yunus Akgün, kariyer sezonunu geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün galatasaray
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