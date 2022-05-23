Mandıra Filozofu nerede ve ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Mandıra Filozofu filminin yönetmeni olan Müfit Can Saçıntı, aynı zamanda filmin başrolünde yer alıyor. Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu filmde yer alan diğer oyunculardır. Filmin senaristliği ve yapımcılığı ise Birol Güven'e ait. İşte Mandıra Filozofu filmi hakkında detaylar...

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

2014 yapımı Mandıra Filozofu filminin çekimleri çekimleri Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde tamamlandı.

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU NEDİR?

Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali, Muğla'nın Çökertme Köyü’nün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamını sürdürür. Modern hayattan uzak, doğayla iç içe yaşar ve zamanını kitap okuyarak geçirir, çalışmaya karşıdır. Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi alıp otel yapmaya çalışan Cavit, Mustafa Ali ile uğraşmak zorunda kalır.

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı

Rasim Öztekin

Ayda Aksel

Eser Eyüboğlu

Begüm Öner



