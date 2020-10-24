Mandu nasıl yapılır? Kore mantısı mandu tarifi nedir? Mandu malzemeleri neler?

Dünya mutfakları arasında çok özel bir yere sahip olan Kore mutfağı oldukça özgün lezzetlerinin yanı sıra Türk damak tadına uygun ve Türk mutfağına benzeyen yemekler de barındırıyor. Bunlardan bir tanesi de Kore mantısı olarak da geçen mandu oluyor. İsmiyle de oldukça benzerlik taşıyan mandu tarifi farklı lezzetler denemek isteyenler tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, eşsiz bir lezzete sahip olan Kore mantısı nasıl yapılır? İşte Kore mantısı tarifi ve yapımı ile ilgili tüm detaylar...

MANDU MALZEMELERİ

Hamuru için:

4 su bardağı kadar un

1 tane yumurta

Ilık su

İç malzemesi için:

1 çorba kaşığı kadar susam yağı ya da sıvı yağ

250 gram kıyma

1 tane tofu

Yarım demet yeşil soğan

1 tane kuru soğan

2 tane ince doğranmış pırasa

Tuz

Karabiber

MANDU NASIL YAPILIR?

Mandu yapımı için ilk olarak tüm hamur malzemeleri bir kabın içerisine alınıyor ve yumuşak bir kıvam elde edilene kadar yoğruluyor. Sonrasında elde edilen hamur, ortalama yarım saat kadar dinlendiriliyor. Yarım saatin ardından hamur eşit olacak biçimde 3 parçaya beze olarak ayrılıyor. İlk beze bir oklava yardımı ile açılıyor ancak hamurun çok fazla inceltilmemesine dikkat ediliyor. Ardından elde edilen yufkadan bir bardak ağzı kullanılarak yuvarlak hamurlar çıkartılıyor.

Kore mantısı yapımı için bir sonraki adımda iç malzemesi hazırlanıyor. Bunun için de kuru soğan, yeşil soğan, pırasa, kıyma, tofu, susam yağı, yumurta, tuz ve baharatlar karıştırılıyor ve iyice yoğruluyor. Elde edilmiş olan bu iç harç hazırlanmış olan hamurların içine koyuluyor. Sonrasında hamurlar yarım ay şeklinde kapatılıyor. Hazırlanmış olan her bir mantı, kızgın yağın içinde pişiriliyor. İsteğe göre haşlanarak da servis edilebiliyor. Böylece kore mantısı ya da orijinal adıyla mandu hazır oluyor.

