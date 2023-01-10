Maneviyata yönelip sahneleri bıraktı! "Anneniz Necla Nazır oyunculuğu bırakıp kapanmıştı" denince Tuğçe Tayfur bakın ne dedi

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur sahneleri bıraktığını söyleyince gündeme bomba gibi düştü. Açık fotoğraflarını da sosyal medyadan kaldıran Tuğçe Tayfur maneviyata yöneldi.

Annesi ve babasının bu kararına sevindiğini açıklayan Tuğçe Tayfur Sabah'a konuştu. " 2 yıldır aklımda vardı ama cesaret edemiyordum. 2 yılın sonunda, sabah ezan okurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat. İyi ki böyle bir karar aldım" diyen Tayfur konuşmasında şunları söyledi:

"Bu camia bana uygun değil. Hani derler ya benim fıtratıma uymuyor diye. Aynen öyle, camianın ortamı, sahne hayatı benim fıtratıma uygun değil. Mutsuzdum, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama içinde bulunduğum sanat camiası maneviyatıma çok aykırı. Mutlu değildim bu camiada. Annemle de uzun süre istişare ettim. Babam da sahneleri bıraktığım için mutlu oldu. O da sahne hayatında olmamı istemiyordu."

"BEN ÇOK İNANÇLI BİR İNSANIM"

Tuğçe Tayfur ayrıca "Anneniz Necla Nazır oyunculuğu bırakıp kapanmıştı. Siz de düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Allah ne nasip ederse o olur. Ben çok inançlı bir insanım. Bu konuda hayır cevabını vermeyeceğim. Kutsal topraklara gitmeyi çok istiyorum. Allah nasip eder inşallah."



