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Mangal dumanı mahalleliyi sokağa döktü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.08.2019 19:21 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ailenin yaptığı mangal mahalleliyi sokağa döktü.

Mangal dumanı mahalleliyi sokağa döktü

Olay, ilçenin Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mangal yapmak isteyen bir ailenin aşırı duman oluşturması sonucu mahalleli yangın var zannederek itfaiyeye haber verdi. Panikleyen mahalleli olay yerine itfaiyenin gelmesinin ardından polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler bir ailenin mangal yaptığını gördü. Kısa sürede polis ekiplerinin gerçeği mahalleliye söylemesinin ardından vatandaş rahat bir nefes aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu Ünye Mangal

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