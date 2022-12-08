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Mangolu limonata tarifi: Mangolu limonata nasıl yapılır?

08.12.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mangolu limonata, yaz aylarında serinletici bir içecek. Hem mango hem de limonun niteliklerine sahip olan bu içecek, sıcak günler için idealdir. İşte tadıyla mest edecek mangolu limonata tarifi: Evde mangolu limonata nasıl yapılır?

Mangolu limonata tarifi: Mangolu limonata nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 0dk
Kalori/Bardak 159kal

Mangolu limonata, taze mango meyveleri ve limon suyunun karıştırılarak yapılan, rafine bir tat ve yüksek C vitamini içeriğine sahip bir içecektir. Mangolu limonata, yüksek C vitamini içeriği sayesinde vücut için önemli bir güç kaynağıdır ve aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde vücudu korur. Ayrıca, taze mango meyveleri limon suyuna karıştırıldığında, içecek hafif asitli bir tat kazanır ve bu da limon suyunun tatlılığını azaltarak içeceğin daha rafine bir tat elde edilmesine yardımcı olur.

MALZEMELER

  • Taze mango meyveleri
  • Limon
  • Şeker

TARİF

  • Mangoları iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Daha sonra, mangoları parçalayarak rendeleyin ve bir kasede biriktirin.
  • Limon suyunu da bir kasede toplayın.
  • Mangoların rendelediğiniz kasede, limon suyunu da katın ve iyice karıştırın.
  • Karışımı açık bir kap içine boşaltın ve su ile dilüyerek istediğiniz kıvama ulaşın. Dilüyünceye kadar karışımı iyice çırpın.
  • Dilüyüp istediğiniz kıvama ulaştıktan sonra, içeceğe tatlandırıcı madde ekleyebilirsiniz. Örneğin, bal veya stevia gibi doğal tatlandırıcıları kullanarak tatlandırabilirsiniz.
  • Son olarak, içeceği buzlu bir kupada servis edebilirsiniz. İsteğe göre, mangolu limonata için birkaç dilim limon veya mango da ekleyebilirsiniz. Bu sayede içecek daha lezzetli bir hale gelecektir.

Bu tarifte belirtilen malzemelerin miktarları kişinin tercihine göre değişebilir. Örneğin, limon suyunun miktarını azaltarak daha hafif bir tat elde edebilirsiniz veya mango miktarını arttırarak daha yoğun bir mango aromasına sahip bir içecek elde edebilirsiniz.

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