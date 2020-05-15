YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Büyükşehir, sağlık çalışanlarına ücretsiz servise devam edecek

Manisa Büyükşehir, sağlık çalışanlarına ücretsiz servise devam edecek

MANİSA HABERLERİ  | 15.05.2020 17:39 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonundan itibaren 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ücretsiz servis hizmetine devam edecek.Korona virüs salgını nedeniyle alının tedbirler kapsamında, Manisa ile birlikte 30 ilde, 16 Mayıs Cumartesi gününden başlamak üzere, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Manisa Büyükşehir, sağlık çalışanlarına ücretsiz servise devam edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonundan itibaren 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ücretsiz servis hizmetine devam edecek.
Korona virüs salgını nedeniyle alının tedbirler kapsamında, Manisa ile birlikte 30 ilde, 16 Mayıs Cumartesi gününden başlamak üzere, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süreçte Manisa’da toplu taşıma hizmetinin olmaması nedeniyle, sağlık çalışanlarının işe gitmede sorun yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi özel tedbir aldı. Alınan tedbir kapsamında Cumartesi ve Pazar günü, kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti verilecek.
Toplum sağlığı için,sağlık çalışanlarının her dönem özveriyle çalıştığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,“Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, sağlık çalışanlarımız çok büyük özveriyle mücadele veriyor. Bu anlamda hafta sonu başlayacak ve 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, sağlık çalışanlarımızın ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için gerekli planlamayı yaptık. İl genelinde tüm kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarımıza özel servis tahsis ettik. Kamu hastaneleriyle irtibat kurup, nöbet listelerini alarak ulaşım planlamamızı yaptık. Sağlık çalışanlarımız görev yaptıkları hastanelerin yönetimiyle irtibat kurmaları halinde, servis güzergah bilgilerini alabilirler. Toplum sağlığı için her dönem mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız”diye konuştu.

Manisa Büyükşehir, sağlık çalışanlarına ücretsiz servise devam edecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Sosyal mesafesiz alışverişe önlem gecikmedi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Devrilen traktörün altında sıkışarak can verdi

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Başkan Tekin: "İhtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaşıyor"

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Manisa Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:51
Öğle
13:12
İkindi
17:03
Akşam
20:22
Yatsı
21:55

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Dilşen Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Sıdan Eczanesi
Akhisar
Tetiker Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Salihli’de koronavirüs tedbirleri arttırıldı

Ege Lokmanı Güngör'den Akciğer Kanserine Karşı Uyarı

Ege Lokmanı Güngör'den Akciğer Kanserine Karşı Uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.