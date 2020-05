Manisa Büyükşehir, sağlık çalışanlarına ücretsiz servise devam edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonundan itibaren 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için ücretsiz servis hizmetine devam edecek.

Korona virüs salgını nedeniyle alının tedbirler kapsamında, Manisa ile birlikte 30 ilde, 16 Mayıs Cumartesi gününden başlamak üzere, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süreçte Manisa’da toplu taşıma hizmetinin olmaması nedeniyle, sağlık çalışanlarının işe gitmede sorun yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi özel tedbir aldı. Alınan tedbir kapsamında Cumartesi ve Pazar günü, kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Toplum sağlığı için,sağlık çalışanlarının her dönem özveriyle çalıştığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,“Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, sağlık çalışanlarımız çok büyük özveriyle mücadele veriyor. Bu anlamda hafta sonu başlayacak ve 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, sağlık çalışanlarımızın ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için gerekli planlamayı yaptık. İl genelinde tüm kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarımıza özel servis tahsis ettik. Kamu hastaneleriyle irtibat kurup, nöbet listelerini alarak ulaşım planlamamızı yaptık. Sağlık çalışanlarımız görev yaptıkları hastanelerin yönetimiyle irtibat kurmaları halinde, servis güzergah bilgilerini alabilirler. Toplum sağlığı için her dönem mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız”diye konuştu.