Manisa'da 2023 kişi aynı anda yaptı! 15 dakika kitap okudular

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in girişimleriyle kitap okuma oranını arttırmak amacıyla ‘Manisa Her Yerde Okuyor’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği kitap okuma etkinliğinde 2023 öğrenci anda 15 dakika boyunca kitap okudu. Okuma etkinliği ardından öğrenciler tarafından gökyüzüne mavi ve kırmızı renkli balonlar salındı.

2023 ÖĞRENCİ AYNI ANDA 15 DAKİKA BOYUNCA KİTAP OKUDU

Etkinliğin ardından açıklama yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Deniz, “Gerçekten bugün güzel bir etkinlik için bu meydandayız. 'Manisa Her Yerde Okuyor' diye bir projeyi başlattık. Kalkınmış ve gelişmiş toplumlara baktığımızda okuyan toplumlar olduğunu görüyoruz. Biz geçmişimizde bir medeniyet inşa eden bir milletiz. Bu medeniyetimizin temelinde de kitap vardı, kütüphaneler vardı. Atalarımızın kalemleri kılıçtan keskin olduğu için medeniyet inşa ettiler. Manisa da önemli bir yer. Cihan devletine şehzadeler yetiştirmiş, Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet’i yetiştirmiş kentten söz ediyoruz. Onun için bize daha fazla okumak düşüyor." dedi.