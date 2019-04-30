Manisa'da 2023 kişi aynı anda yaptı! 15 dakika kitap okudular

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in girişimleriyle kitap okuma oranını arttırmak amacıyla ‘Manisa Her Yerde Okuyor’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği kitap okuma etkinliğinde 2023 öğrenci anda 15 dakika boyunca kitap okudu. Okuma etkinliği ardından öğrenciler tarafından gökyüzüne mavi ve kırmızı renkli balonlar salındı.
2023 ÖĞRENCİ AYNI ANDA 15 DAKİKA BOYUNCA KİTAP OKUDU
Etkinliğin ardından açıklama yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Deniz, “Gerçekten bugün güzel bir etkinlik için bu meydandayız. 'Manisa Her Yerde Okuyor' diye bir projeyi başlattık. Kalkınmış ve gelişmiş toplumlara baktığımızda okuyan toplumlar olduğunu görüyoruz. Biz geçmişimizde bir medeniyet inşa eden bir milletiz. Bu medeniyetimizin temelinde de kitap vardı, kütüphaneler vardı. Atalarımızın kalemleri kılıçtan keskin olduğu için medeniyet inşa ettiler. Manisa da önemli bir yer. Cihan devletine şehzadeler yetiştirmiş, Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet’i yetiştirmiş kentten söz ediyoruz. Onun için bize daha fazla okumak düşüyor." dedi.
"HER YERDE OKUYALIM İSTİYORUM"
Açıklamalarına devam eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Daha fazla çalışmamız, daha fazla üretmemiz lazım ki 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşalım. Ben her yerde okuyalım istiyorum. Sadece bir günlük etkinliklerde okuma işe yaramaz. Evde, piknikte, otobüste her yerde okuyalım istiyorum. Okumak fikir ve düşünce zenginliğine katkı sağlar. Bizim buna ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
ETKİNLİĞE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI
Etkinliğe; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Basın İlan Kurumu Müdürü Yusuf Kahraman, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda aynı anda 15 dakika boyunca kitap okuyan 2023 öğrencinin bu etkinliği ise havadan görüntülendi. (İHA)
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