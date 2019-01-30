Manisa'da cezaevinden kaçan iki kişi jandarmaya adres sorunca yakayı ele verdi!

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan hükümlü olarak yatan 2 kişi akşam saatlerinde ceza çektikleri Çınarlıkuyu Manisa Cezaevi'nden kaçmayı başardı. Yolu şaşıran iki firari, Üçpınar Mahallesi'nde devriye görevini yerine getiren jandarma ekiplerine adres sordu.
Ekiplerin şüphelenmesi üzerine kaçmaya başlayan iki kafadar, kısa bir kovalamacanın ardından kaçtıkları gün yakalandı. Jandarma ekipleri, şahısların kimlik kontrolünü yapmasının ardından cezaevinden firar eden Halit Akbaş (20) ve Kadir İstek (28) olduğunu tespit etti. Üçpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından firar ettikleri cezaevine teslim edildi.
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