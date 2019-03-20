Manisa'da yakalandı! Vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Simavlı balıkçı Bahri Tumbay, Salihli'deki Demirköprü Barajı'nda 1 metre 20 santimetre uzunluğunda 42 kiloluk yayın balığı yakaladı.Balık, Simav'a getirilerek, satış öncesi balık pazarında teşhir edildi. Vatandaşlar heybeti karşısında şaşkınlık yaşadıkları dev balıkla fotoğrafı çektirmek için adeta yarıştı. Yayın balığı, kilosu 35 liradan satıldı.
"KİLOSU 35 LİRADAN SATTIK"
Balıkçı Bahri Tumbay, "Balık sezonunun son günü şans yüzümüze güldü. Demirköprü Barajı'nda ağlarımıza takılan dev yayın balığını 5 gün soğuk hava deposunda bekletip, bugün de Simav Balık Pazarı'nda kilosu 35 liradan sattık" dedi.
Kaynak: DHA
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