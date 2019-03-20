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Manisa'da yakalandı! Vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 20.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'nda yakalanan 42 kiloluk dev yayın balığı, Kütahya'nın Simav ilçesinde kısa sürede satıldı.

Manisa'da yakalandı! Vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Simavlı balıkçı Bahri Tumbay, Salihli'deki Demirköprü Barajı'nda 1 metre 20 santimetre uzunluğunda 42 kiloluk yayın balığı yakaladı.Balık, Simav'a getirilerek, satış öncesi balık pazarında teşhir edildi. Vatandaşlar heybeti karşısında şaşkınlık yaşadıkları dev balıkla fotoğrafı çektirmek için adeta yarıştı. Yayın balığı, kilosu 35 liradan satıldı.

"KİLOSU 35 LİRADAN SATTIK"

Balıkçı Bahri Tumbay, "Balık sezonunun son günü şans yüzümüze güldü. Demirköprü Barajı'nda ağlarımıza takılan dev yayın balığını 5 gün soğuk hava deposunda bekletip, bugün de Simav Balık Pazarı'nda kilosu 35 liradan sattık" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Manisa demirköprü barajı yayın balığı

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