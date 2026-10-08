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Yağışlar bile yetmedi! Türkiye'nin en büyük gölü su kaybetmeye devam ediyor

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde su seviyesindeki düşüş, bölgede etkili olan yağışlara rağmen sürüyor.

Yağışlar bile yetmedi! Türkiye'nin en büyük gölü su kaybetmeye devam ediyor
Gökçen Kökden

Van Gölü'nde son yıllarda gözlenen su kaybı, bölge halkı ve çevre konusunda çalışma yürüten uzmanların gündemindeki yerini koruyor. Yağışlı dönemlere rağmen göl seviyesindeki düşüşün devam etmesi, iklim şartları ve su kaynaklarının geleceği konusunda endişeleri artırıyor. Özellikle kıyı kesimlerinde belirginleşen çekilme nedeniyle gölün doğal yapısında değişiklikler meydana gelirken, bazı bölgelerde yeni kıyı alanları oluştuğu gözlemleniyor.

Yağışlar bile yetmedi! Türkiye nin en büyük gölü su kaybetmeye devam ediyor 1

Uzmanlar, yalnızca yağış miktarının değil; sıcaklık, buharlaşma, havzaya ulaşan su miktarı ve iklim değişikliğinin de gölün su seviyesinde belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Bölge sakinlerinden Orhan Emen, Van Gölü'ndeki değişimin her geçen yıl daha fazla hissedildiğini belirterek, gölün korunması ve su seviyesindeki düşüşün nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması çağrısında bulundu.

Yağışlar bile yetmedi! Türkiye nin en büyük gölü su kaybetmeye devam ediyor 2

Van Gölü, sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin yanı sıra bölgenin turizmi açısından da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, göldeki su kaybının uzun vadede ekosistem ve kıyı yaşamı üzerindeki muhtemel etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Türkiye
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