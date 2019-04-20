Manisa'daki cinayette korkunç ayrıntı! Çiçek içerisinde mermi göndermiş!

Olay, dün Manisa'nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi 5381. Sokak'ta saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tartışarak ayrıldıkları kız arkadaşı Rabia Bayram'ın (23) evine giden Tennur Öztürk (31), kız arkadaşının annesi Fatma Bayram'la (48) tartıştı.

Tartışmada yanındaki silahla anne Fatma Bayram'ı vuran genç, balkondan dışarıya kaçan kız arkadaşının peşinden sokağa fırladı. Genç kızı da sırtından ve başından vurarak öldüren Tennur Öztürk, daha sonra başına dayadığı silahla intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. 3'ü evde, 6'sı sokakta 9 kovan ve fişek ile intihar eden gencin yanında olayda kullanılan iki silah bulundu. Olay sırasında baba Tuncer Bayram'ın ise evde uyuduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANNE VE KIZIN CENAZE NAMAZI BİRLİKTE KILINDI

Cinayete kurban giden anne Fatma Bayram ve kızı Rabia Bayram için bugün 75. Yıl Mahallesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye baba Tuncer Bayram, yakınları ve mahalleli katıldı. Cenazede baba Tuncer Bayram ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Astsubay emeklisi olan ve şu anda bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Tuncer Bayram, olay anını anlattı. Bayram, “Olayın oluş şeklini hiç bilmiyorum, uyuyordum. Biri düşünce kalktım. Sivil bir adam. Siz kimsiniz, ne arıyorsunuz burada dedim. Ben polisim dedi. Bende bizim polisle işimiz yok dedim. Bir baktım evin içerisi kalabalık. Sağlıkçı var, polis var. Ben de dedim yine kızımla münakaşa mı etti, bayıldı. Polis, ambulans onun için mi geldi diye düşündüm. Beni aldılar diğer odaya elbiseleri mi giydim. Alıp emniyete götürdüler. İfade verdim” dedi.