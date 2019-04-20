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Manisa'daki cinayette korkunç ayrıntı! Çiçek içerisinde mermi göndermiş!

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YAŞAM  | 20.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

Manisa’da kızının eski sevgilisi tarafından eşi ve kızı öldürülen Tuncer Bayram, cinayet sırasında evde uyuduğunu, cinayetleri işleyen Tennuz Öztürk’ün sürekli kızını ve ailesini tehdit ettiğini ve son olarak olaydan bir gün önce evlerine içerisinde mermi olan bir çiçek gönderdiğini söyledi.

Manisa'daki cinayette korkunç ayrıntı! Çiçek içerisinde mermi göndermiş!

Olay, dün Manisa'nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi 5381. Sokak'ta saat 12.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tartışarak ayrıldıkları kız arkadaşı Rabia Bayram'ın (23) evine giden Tennur Öztürk (31), kız arkadaşının annesi Fatma Bayram'la (48) tartıştı.

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Tartışmada yanındaki silahla anne Fatma Bayram'ı vuran genç, balkondan dışarıya kaçan kız arkadaşının peşinden sokağa fırladı. Genç kızı da sırtından ve başından vurarak öldüren Tennur Öztürk, daha sonra başına dayadığı silahla intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

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Sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. 3'ü evde, 6'sı sokakta 9 kovan ve fişek ile intihar eden gencin yanında olayda kullanılan iki silah bulundu. Olay sırasında baba Tuncer Bayram'ın ise evde uyuduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ANNE VE KIZIN CENAZE NAMAZI BİRLİKTE KILINDI

Cinayete kurban giden anne Fatma Bayram ve kızı Rabia Bayram için bugün 75. Yıl Mahallesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye baba Tuncer Bayram, yakınları ve mahalleli katıldı. Cenazede baba Tuncer Bayram ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Astsubay emeklisi olan ve şu anda bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Tuncer Bayram, olay anını anlattı. Bayram, “Olayın oluş şeklini hiç bilmiyorum, uyuyordum. Biri düşünce kalktım. Sivil bir adam. Siz kimsiniz, ne arıyorsunuz burada dedim. Ben polisim dedi. Bende bizim polisle işimiz yok dedim. Bir baktım evin içerisi kalabalık. Sağlıkçı var, polis var. Ben de dedim yine kızımla münakaşa mı etti, bayıldı. Polis, ambulans onun için mi geldi diye düşündüm. Beni aldılar diğer odaya elbiseleri mi giydim. Alıp emniyete götürdüler. İfade verdim” dedi.

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"ÇİÇEK İÇERİSİNDE MERMİ GÖNDERMİŞ"

Silahın ateşlenme sesini hiç duymadığını belirten baba Bayram, “Ben zaten 2-3 gündür uykusuzdum. Olaydan dolayı uyuyordum. Bir gün önce çiçek gönderdi. Ondan önce de başka bir şey gönderdi. Son çiçek gönderdiğinde 7.65 bir mermi göndermişti. Kızım, bak ‘baba şerefsiz yine bunları gönderdi’ diye. Bende ‘kızım götür polise ver’ dedim. ‘Artık emniyet, savcılık, adliye bizden bıktı baba. Çöpe atacağım’ dedi. O gün işten geldim. Yatacaktım, yatamadım. Sabah işten geldim. Ondan bir gün önce uyumadım. Aynı gün yine öyle oldu olay uyumadım. Ondan önceki gün yine bir şey göndermişti, uyumadım. 3 gün uyumadım. Bugünde 4’ncü gün yine uyumadım. Bu 5-6 yıllık bir mevzu. Bizim emniyete verdiğimiz dilekçelerin haddi hesabı yok. Savcılığa verdiğimiz dilekçelerin haddi hesabı yok. Ne kadar akrabamız varsa hepsinin telefonunu nasıl bulup nasıl ediyor, hepsine ağır küfürler, ağır hakaretler, öldüreceğim sizleri şeklinde tehdit ediyordu” diye konuştu.

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Anne ve kızın naaşı öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Kırtık Mezarlığına defnedildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa yunusemre cinayet

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