MANİSA TSO’dan üyelerine ‘Can Suyu’ kredisi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na (MTSO) kayıtlı şahıs işletmeleri için Halkbank İşe Devam Desteği-Küçük İşetme Can Suyu Kredisi’nde anlaşma sağlandı.

Manisa TSO’da Halkbank İşe Devam Desteği - Küçük İşetme Can Suyu Kredisi konusunda anlaşma sağlandı. Küçük İşetme Can Suyu Kredisi kapsamında başvurularda 1 yıllık faaliyet şartı aranmayacağı belirtilirken, Yıllık cirosu 3 milyon TL’nin altında olan Manisa TSO üyeleri de krediden faydalanabilecek. Halkbank kredisiyle ilgili açıklamada bulunan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Korona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Hayata geçirilen bir dizi önlemler ile bu etki iş dünyası üzerinde azaltılmaya çalışıyor. Bu zorlu dönemde sadece küçük ölçekli işletmelerimizin faydalanabileceği bir kredinin hayata geçirilmesi oldukça sevindirici. Üyelerimizi önemli bir finans kaynağı ile buluşturacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Odamıza kayıtlı şahıs işletmelerimizin faydalanacağı kredi için tüm Halkbank şubelerine başvuru yapılabilecek. İçinde bulunduğumuz zor süreçte desteğe en fazla ihtiyaç duyduklarına inandığımız küçük ölçekli şahıs işletmeleri için hazırlanan bu kredi paketinin ülke ekonomisine katma değer olarak döneceğine inanıyorum. Uzun süredir dile getirdiğimiz, talep ettiğimiz bir kaynağı, Halkbank aracılığı ile üyelerimizle buluşturuyoruz. Bu fırsatı oluşturdukları için Hazine ve Maliye Bakanlığına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Halk Bankası yetkililerine üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Gösterilen gayret neticesinde, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı küçük ölçekli işletmeler sektörde kayıtlı diğer vergi mükellefleri ile eşit düzeyde kredi imkanına kavuşmuştur. Bu nedenle işletmelerimiz adına mutluyuz. Halkbank’ın bu kredisinin zor günler geçiren işletmelerimize ekonomik olarak can suyu olmasını diliyorum" dedi.

Şahıs işletmesi Manisa TSO üyeleri 25 bin TL krediyi yüzde 7.5 faiz oranı ile kullanabilecek. Ayrıca 25 bin TL limitli de ‘Paraf Kart’ alabilecekler. Sadece şahıs işletmelerine verilecek kredi 25 bin TL nakit, 25 bin TL kredi kartı şeklinde olacakken, krediden yaralanacak işletmelerin iktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve 01 Nisa 2020 tarihinden evvel kurulmuş olması şartı aranacak.