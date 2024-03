Manisa’da havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu

Salihli’ye bağlı Dombaylı Mahallesi, Dombaylı Bahçeleri Mevkiinde sulama tahliye havuzunda bir köpeğin olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, tahliye havuzuna düşen köpek için kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, köpeği düştüğü sulama tahliye havuzundan kurtardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye ekiplerinin her zaman her duruma hazır olduklarını belirterek, çoğunluğunu yangın ve trafik kazalarının oluşturduğu durumların dışında da can kurtarmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan İnal, itfaiye ekiplerinin mesai mevhumu gözetmeden sürekli görev başında olduklarını belirtti.