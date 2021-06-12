Manisa'da minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

H.E. (25) idaresindeki 16 U 5369 plakalı minibüs, Soma-Savaştepe kara yolu Yağcıllı yol ayrımı mevkisinde sola dönmek için manevra yapan M.E.K. (31) yönetimindeki 06 LV 389 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki M.K. (25), sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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