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Manisa'da minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

12.06.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

H.E. (25) idaresindeki 16 U 5369 plakalı minibüs, Soma-Savaştepe kara yolu Yağcıllı yol ayrımı mevkisinde sola dönmek için manevra yapan M.E.K. (31) yönetimindeki 06 LV 389 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki M.K. (25), sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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