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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

30.09.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 22 fişek, kuru sıkı tabanca, bıçak, 10 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 210 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gözaltı Manisa Turgutlu

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