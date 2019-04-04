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Manisaspor'un kupaları satıldı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 04.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Sezonun bitimine 7 hafta kala 3. Lig’e düşmesi kesinleşen Manisaspor'un kentteki bir kasabın alacaklarına karşı haczedilen kupaları, alacaklı olan kasap tarafından açık artırmayla satıldı.

Manisaspor'un kupaları satıldı

Kulüpten 161 bin TL alacağı olan bir et firması tarafından 2018 eylül ayında haczedilen tarihi kupalar, yine aynı firma tarafından bugün yapılan açık arttırma ile 59 bin 450 TL karşılığında alındı.

Siyah-beyazlı kulübe ait 22 kupa için Şehzadeler İlçesi'ndeki yediemin deposunda açık arttırma yapıldı. Açık arttırmaya tek talipli olarak katılan alacaklı Ahmet Kibar, 10 dakika süren ihalede şampiyonluk kupalarını aldı. Bu kupalar arasında Manisaspor'un 2005'te ilk kez Süper Lig'e çıktığında kaldırdığı kupa ve 2009'da Süper Lig'e döndüğünde kazandığı kupalar da yer alıyordu.

kupa

BAŞKAN TEPKİ GÖSTERDİ
Manisaspor Başkanı Bülent Baygeldi, bin bir emekle, futbolcuların alın teriyle aldıkları kupaların alacaklı olduğunu iddia eden kasap Ahmet Kibar'a satıldığını belirterek, "Sayın Kibar, kupaları ne yapacak çok merak ediyoruz. Evine koyup 'Ben bu kupaları kazandım' mı diyecek, yoksa verilmeyen etlerin parasını bu kulüpten aldığı için çok mu mutlu olacak? Bunu merak ediyoruz" dedi.

Baygeldi, "2 ayda 5 ton et verdiğini söylüyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? 130 bin lira eder bu. Kışlaya götürsen bu kadar et yenilmez. Bir de bu kupaları alan kişi Manisa'nın esnafı" diye konuştu.

Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı da kupaların kulübe iade edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Kupalar iade edilirse Manisa'da herkes ona müteşekkir olacaktır. Bunu yapmadığı zaman bütün Manisa'nın elleri iki yakasında olacaktır. Manisaspor değerdir, bu şehirde bunu kimse yok etmeye çalışmasın. Manisaspor bütün zorluklara rağmen yaşamaya devam edecektir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Manisaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup

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