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Mansur Yavaş EYT sorusunu cevaplamadı

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HABER  | 15.04.2019 22:29 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözümlerine yönelik soruyu cevaplamadan oturumu sonlandırdı.

Mansur Yavaş EYT sorusunu cevaplamadı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Altındağ Meclis üyesi Sinan Burhan’ın “700 bin EYT’li sorunları çözmenizi bekliyor.

EYT SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Biz meclis üyelerine 'Sayın Mansur Yavaş bizim sorularımızı ne zaman çözecek?' diye soruyorlar. EYT’lilerin sorunlarını çözecek misiniz? Bize bu soruyu soranlara ne cevap verelim?” sorusu üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, bu konuda cevap vermeyerek oturumu kapattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mansur yavaş eyt

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
YAPTIKLARI OYUN BOZANLIK MÜZİPLİK İYİKİ OTURUMU KAPATMIŞ BRAVO BAŞKAN PRİM VERME BU TİP CAHİLCE SÖYLEMLERE EYT LER İÇİN ÇÖZÜM NE OLACAK SÖYLEYENİN İKTİDARDA OLAN PARTSİNİN İŞİ OLDUĞUNU KEŞKE BELİTSEYDİ DE OTURUMU ÖYLECE KAPATIP YÜZLERİ İYİCE KIZARMIŞ OLURDU.
resmen komedi yahu sen ne akla hizmet eyt lilere çözüm sözü veriyorsun?????
EYT liler seçimlere yön verecek !!
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