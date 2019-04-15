Mansur Yavaş EYT sorusunu cevaplamadı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Altındağ Meclis üyesi Sinan Burhan’ın “700 bin EYT’li sorunları çözmenizi bekliyor.
EYT SORUSUNA CEVAP VERMEDİ
Biz meclis üyelerine 'Sayın Mansur Yavaş bizim sorularımızı ne zaman çözecek?' diye soruyorlar. EYT’lilerin sorunlarını çözecek misiniz? Bize bu soruyu soranlara ne cevap verelim?” sorusu üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, bu konuda cevap vermeyerek oturumu kapattı. (İHA)
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