Mansur Yavaş o iddiayı yalanladı: İtibar etmeyin!

Sosyal medyada hızla yayılan '34 bin bankamatik memuruna maaş ödendiği' iddialarına ilişkin Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, Twitter hesabından "Kamuoyuna : Son günlerde sosyal medyada faaliyetlerimizle ilgili aslı olmayan haberler yayınlanmaktadır. Lütfen resmi hesaplardan açıklamadığımız haberlere itibar etmeyiniz. Saygı ile duyururum." ifadesini kullandı.
Kamuoyuna :— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 20 Nisan 2019
Son günlerde sosyal medyada faaliyetlerimizle ilgili aslı olmayan haberler yayınlanmaktadır. Lütfen resmi hesaplardan açıklamadığımız haberlere itibar etmeyiniz.
Saygı ile duyururum. https://t.co/AK5GXpmfvD
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