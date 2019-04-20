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Mansur Yavaş o iddiayı yalanladı: İtibar etmeyin!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.04.2019 08:57 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '34 bin bankamatik memuru hakkında yasal işlem başlatıldı' iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.

Mansur Yavaş o iddiayı yalanladı: İtibar etmeyin!

Sosyal medyada hızla yayılan '34 bin bankamatik memuruna maaş ödendiği' iddialarına ilişkin Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, Twitter hesabından "Kamuoyuna : Son günlerde sosyal medyada faaliyetlerimizle ilgili aslı olmayan haberler yayınlanmaktadır. Lütfen resmi hesaplardan açıklamadığımız haberlere itibar etmeyiniz. Saygı ile duyururum." ifadesini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 10 yorum
devletin bir kuruş parasını haksız yere yiyen veya peşkeş çeken kim varsa haram zıkkım olsa
chp belediyelerinde asgari ücret 2220 tl mi yoksa seçim bitince unutularmı.
@ha_8069 açıklandı nisan maaşları 2200 liradan ödenecek...
@ha_8069 ne oldu la makarnacı zorunamı gitti senin oy verdiğin partinin pislikleri daha ortaya çıkmadı çıksın o zaman ben sizi görücem vatan hainleri sizi
devleti yemiş bitirmişler resmen
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