Mansur Yavaş talimat verdi! Tabela değişti

Daha önce kullanılan ve sadece “Ankara Büyükşehir Belediyesi” yazan tabela Yavaş’ın talimatı doğrultusunda T.C ibaresi eklenerek “T.C Ankara Büyükşehir Belediyesi” tabelası ile değiştirildi.
Tabelanın eski hali:
Tabelanın yeni hali:
İHA
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