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Mansur Yavaş talimat verdi! Tabela değişti

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ın verdiği talimat ile büyükşehir belediye binasındaki tabelada değişiklik yapıldı.

Mansur Yavaş talimat verdi! Tabela değişti

Daha önce kullanılan ve sadece “Ankara Büyükşehir Belediyesi” yazan tabela Yavaş’ın talimatı doğrultusunda T.C ibaresi eklenerek “T.C Ankara Büyükşehir Belediyesi” tabelası ile değiştirildi.

Tabelanın eski hali:

mansur-yavas-in-talimatiyla-ankara-buyuksehir-11987908_4336_m

Tabelanın yeni hali:

tv4

İHA

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Ankara mansur yavaş ankara büyükşehir belediyesi tabela
 

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