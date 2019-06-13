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Mansur Yavaş'tan Ankaralılara yağmur uyarısı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Bakanı Mansur Yavaş, Ankaralıları uyardı. Meteorolojinin verilerine göre bugün Ankara'da kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını belirten Yavaş, belediye personelinin aralıksız çalışacağını duyurarak "Vatandaşlarımızı da bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara yağmur uyarısı!

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi;

"Meteorolojik verilere göre bugün Ankara’mızda, başta Etimesgut - Eryaman olmak üzere yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Belediye personelimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir.

Vatandaşlarımızı da bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Ankara meteoroloji mansur yavaş

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