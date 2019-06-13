Mansur Yavaş'tan Ankaralılara yağmur uyarısı!

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, şu ifadelere yer verdi;
"Meteorolojik verilere göre bugün Ankara’mızda, başta Etimesgut - Eryaman olmak üzere yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir.
Belediye personelimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir.
Vatandaşlarımızı da bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz."
Meteorolojik verilere göre bugün Ankara’mızda, başta Etimesgut - Eryaman olmak üzere yağmurun etkili olacağı tahmin edilmektedir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 13 Haziran 2019
Belediye personelimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir.
Vatandaşlarımızı da bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/V4jLxrQVVA
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