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Mantar için hayati uyarı: Tüketmeyin

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 17.12.2018 10:35 | Son Güncelleme

Muğla'da yağmurla birlikte yetişmeye başlayan ve kış mevsiminde tüketilen bir mantar türü olan Çıntar pazar tezgahlarında ilgi görüyor. Mantar zehirlenmelerinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, "Doğada yetişenler yerine, marketlerde bakanlık onaylı taze kültür mantarları tüketilmelidir" uyarısında bulundu.

Mantar için hayati uyarı: Tüketmeyin

Doğada kendiliğinden yetişen mantarlarları bilinçsizce tüketenlerin yaşadığı zehirlenmelere dikkati çeken Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, "Ekim ayıyla birlikte zehirlenme vakaları, ülke genelinde yaşanmaya başladı. Doğada yetişenler yerine, marketlerde Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olarak satılan taze kültür mantarları tüketilmeli. Vatandaşlarımız toplama mantarı 'lezzetli' diye çok talep ediyor. Ancak bunlar her zaman büyük bir risk faktörüdür. Uygun koşullarda saklanmayan ve bayat kültür mantarları da gıda zehirlenmelerine yol açabilmektedir" dedi.

'BELİRTİLER 5 GÜNE ÇIKABİLİYOR'

Zehirlenme belirtilerinin ilk 2 ile 6 saat arasında ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Akça, "Bulantı-kusma, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, nörolojik belirtiler, karın ağrısı şeklinde seyretmekte ve belirtilerin ortaya çıkması bazen 5 günü bile bulmaktadır. Bu nedenle toplama mantar yiyen hastaların mantar zehirlenmesi yaşadığını fark etmesi gecikebilmektedir. Toplama mantarlarda zehir çeşidi ve düzeyi çok farklı olabilmektedir. Bunun her bünyeye etkileri farklı seyredebilmektedir. Yenilen miktara ve toplanan mantar çeşitlemesine göre kişilerdeki etkileleri farklı olabilmektedir. 'Biz daha önce de yiyorduk bir şey olmuyordu', 'Hepimiz yedik sadece birisi kusuyor' gibi ifadelere çok rastlamaktayız. Bu nedenle, toplama mantarlar hiçbir şekilde tüketilmemelidir" diye konuştu.

Akça, mantar konusunda doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı:

"Zehirli mantar gümüş kaşıkla kaynatılırsa kaşık kararır. Sirkeli, tuzlu suda kaynatmak mantarın zehrini ortadan kaldırır. Pişirilen mantarın zehri kaybolur. Mantar yoğurt ile yenirse zehirlemez. Kurutulmuş mantar zehirlemez. Çayırda yetişen mantar zehirlemez. Koparılınca mantarın rengi değişmezse zehirsizdir, iç kısım mavileşirse zehirlidir. Salyangozlar zehirli mantarı yemez. Ağaç üstündeki mantarlar zehirlemez."


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