Mantar kurabiye tarifi! Ağızda dağılan bu kurabiyeyi diğerlerinden ayıran şey…

Bu sevimli kurabiyelerin yapılması biraz zaman ve sabır gerektirse de, çocukluğunuzu hatırlatan nefis tada değer! İşte mantar kurabiye malzeme listesi.

MANTAR KURABİYE MALZEMELERİ

Masaldan fırlamış gibi görünen mantar kurabiye malzemeleri aslında hepimizin evinde olan ürünler.

400 gram mısır nişastası

200 gram un

2 büyük yumurta

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı kabartma tozu

250 gram tuzsuz tereyağı veya margarin

½ su bardağı kakao

MANTAR KURABİYE YAPILIŞI

Krema olana kadar şeker, yumurta ve tereyağını karıştırın. Un, mısır nişastası ve kabartma tozunu ekleyin. Hamur biraz sert olacak ancak 7 dakika boyunca yoğurmalısınız.

Fırını 165 derecede önceden ısıtın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın yuvarlak olacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin.

Mantar kurabiye kalıbınız yoksa bir soda şişesinin ucunu kakaoya batırın ve fazla kakaodan kurtulmak için şişeyi sallayın.

Mantar görünümlü kurabiyeler elde etmek için şişeyi hamurun ortasına kadar bastırın ve mantar görünümü almasını sağlayın.

Altın rengi alana kadar pişirin.

MANTAR KURABİYEYİ NİŞASTASIZ VE MARGARİNSİZ YAPMAK İSTİYORSANIZ…

Unlu mantar kurabiyenizin kalorisini azaltmak için margarin yerine 1 su bardağı sıvı yağ kullanabilirsiniz. Öte yandan kurabiyeyi nişastasız yapmak istiyorsanız kurabiyenizin kıtır dokusunu kaybedebilirsiniz ancak ölçüsünü azaltabilirsiniz.

MANTAR KURABİYESİNİN PÜF NOKTASI

Nefis mantar kurabiyelerinizin kahverengileşmesini engellemek için 20 dakikadan fazla pişirmeyin. Böylelikle beyaz dokusunu kaybetmemiş olursunuz.

Mantar kurabiyeyi diğer kurabiyelerden ayıran şey ise biraz sabır istemesi. Soda şişesini kurabiyelere teker teker batırmak zaman alabilir ancak tek ısırışta çabaya değer olduğunu göreceksiniz.

Mantar kurabiyelerinize ayrı lezzet katmak isterseniz üzerine çikolata sosu gezdirebilirsiniz. Hem görsel olarak hem de tat olarak farklılık kazandırabilirsiniz.

Tam ölçülü mantar kurabiyesi tarifini verdik. 1 adet mantar kurabiyenin kalorisi de şöyle: Yaklaşık olarak 135 - 140 kalori arasında.

ARDA TÜRKMEN'İN MANTAR KURABİYE TARİFİNİ DENEMEK İSTERSENİZ...

Ünlü şef Arda Türkmen'in mantar kurabiye tarifinde toz şeker yerine pudra şekeri kullanmayı tercih ediyor ve kurabiyelerin 15 dakika pişirilmesini öneriyor.

