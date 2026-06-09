Mantar sandılar, gerçek bambaşka çıktı! Dikkat çeken keşif

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından Ekvador'daki Amazon yağmur ormanlarında gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Araştırmacılar, yaprağın alt kısmına tutunmuş sıradan bir mantar sandıkları oluşumun aslında daha önce bilinmeyen bir örümcek türü olduğunu belirledi.

TAKLİT STRATEJİSİ KULLANIYOR

Bilim insanları tarafından "Taczanowskia waska" adı verilen yeni türün, örümceklerde daha önce belgelenmemiş bir taklit stratejisi kullandığı ortaya çıktı. Araştırmanın sonuçları bilimsel dergi Zootaxa'da yayımlandı.

Keşif, dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgelerinden biri olarak kabul edilen Ekvador'daki Llanganates-Sangay Koridoru'nda gerçekleştirilen gece araştırmaları sırasında yapıldı.

Araştırmacılar, örümceğin örümcekleri enfekte eden ve onların üzerinde büyüyen "Gibellula" adlı parazitik mantarın meyve gövdesini taklit ettiğini belirledi. Yeni türün karın bölgesindeki uzun çıkıntılar ve açık renkli yüzey yapısı, mantar oluşumuna oldukça benziyor. Ayrıca örümcek, Gibellula mantarlarının sıklıkla görüldüğü yaprak altlarında hareketsiz şekilde bekliyor.

Bilim insanlarına göre görünüş ve davranıştaki bu benzerlik, son derece özelleşmiş bir uyum sürecinin sonucu olabilir. Örümceğin bu sayede avcılarından saklanabildiği ve aynı zamanda avlarını daha kolay yakalayabildiği değerlendiriliyor.

BİLİNEN İLK ÖRNEK OLDU

Araştırmaya göre Taczanowskia waska, örümcekleri enfekte eden parazitik bir mantarı taklit ettiği bilinen ilk örümcek türü olarak kayıtlara geçti. Bu durum, doğadaki taklit mekanizmalarının nasıl evrimleştiğine ilişkin yeni bilgiler sunarken, bu tür adaptasyonların ekolojik işlevlerine de ışık tutuyor.

Taczanowskia cinsine ait örümcekler oldukça nadir görülüyor ve haklarında halen çok az bilgi bulunuyor. Bu nedenle yeni keşfedilen türün yaşam döngüsü ve ekolojik özellikleriyle ilgili araştırmaların devam etmesi bekleniyor.

Çalışmada, Leibniz Biyoçeşitlilik Değişimi Analiz Enstitüsü (LIB) bünyesindeki Hamburg Doğa Müzesi'nden Nadine Dupérré de yer aldı. Dupérré, bilimsel koleksiyonlarda bulunan örnekleri inceleyerek yeni türün sınıflandırılmasına katkı sağladı.

KEŞFİN İZİ VATANDAŞ BİLİMİ PLATFORMUNDA BULUNDU

Yeni türün keşfi, vatandaş bilimi platformu iNaturalist'e yüklenen bir gözlem kaydıyla başladı. Platform kullanıcıları, mantar gibi görünen yapının aslında bir örümcek olduğunu fark ederek bilim insanlarının dikkatini çekti. Bu gözlem daha sonra detaylı bilimsel araştırmaların önünü açtı.